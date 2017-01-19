Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питер Мауэр ответил на обращение омбудсмена Азербайджана Эльмиры Сулеймановой по поводу возвращения Арменией тела погибшего 29 декабря 2016 года азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

Как заявил 1news.az глава Аппарата омбудсмена Айдын Сефиханлы, в ответном письме П.Мауэр заявил, что МККК следит за ходом событий.

«Мы продолжаем прилагать все усилия для достижения всесторонней договоренности в вопросе возвращения тела солдата», - заявил глава МККК.

Напомним, что утром 29 декабря 2016 года разведгруппа вооруженных сил Армении, попытавшись нарушить Государственную границу Азербайджана, попала в засаду азербайджанских частей. В результате инцидента азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов пропал без вести. Позднее в армянских СМИ и соцсетях распространились фото убитого солдата.

По поводу возвращения тела убитого солдата Министерство обороны Азербайджана официально обратилось в местное представительство Международного Комитета Красного Креста, к Минской группе ОБСЕ и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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