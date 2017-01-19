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Политика

Вице-спикер парламента о недовольстве Азербайджана неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта 19.01.2017 15:00

«Нынешний председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что будет активным в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Мы не сомневаемся в этом. Однако приведет ли эта активность к справедливому урегулированию конфликта? Сможет ли он внести свой вклад в этот вопрос?».

Об этом заявила журналистам вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

Она отметила, что сегодня нельзя дать точный ответ на этот вопрос: «Азербайджанская сторона уже многие годы наблюдает, как прогнозы  не оправдывают себя».

Б.Мурадова также подчеркнула, что Азербайджан всегда выражал свое недовольство неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта.

«Мы никогда не указывали на неактивность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но выражали недовольство безрезультативностью, что является справедливой позицией. Как правило, сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершают многочисленные визиты в регион, озвучивают свои позиции в социальных сетях.  Внешне этот процесс  выглядит активным, однако результатов нет», - заявила вице-спикер.

Напомним, что  председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц указал, что основная задача Австрии в период председательства в ОБСЕ в 2017 году заключается в содействии урегулированию конфликтов.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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