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Политика

Глава МИД Азербайджана призвал власти Мьянмы прекратить преступления против мусульман страны 19.01.2017 14:52

Нынешняя ситуация в целом ряде мусульманских государств продолжает вызывать всеобщее беспокойство, и это демонстрирует необходимость подтвердить обязательства всех стран-участниц ОИС в вопросе исламской солидарности и увеличения помощи нуждающимся.

С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на внеочередной сессии Совета глав МИД стран – членов  Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Куала-Лумпуре. Текст выступления размещен на сайте МИД.

В данном контексте министр подчеркнул бедственное положение мусульман-рохинья в Мьянме, которые продолжают терпеть насилие и дискриминацию.

«Азербайджан, столкнувшийся с проблемой беженцев и внутренне перемещенных лиц в результате военной агрессии со стороны Армении, с  фактами оккупации и этнических чисток, понимает тех, кто страдает от несправедливости», - сказал министр.

Он осудил аресты и убийства гражданских лиц из числа мусульман-рохинья, разрушение их домов и религиозных строений, призвал руководство Мьянмы установить стабильность и достойно относиться к мусульманскому населению страны.

Э.Мамедъяров поддержал международные усилия по организации встречи между буддийской и мусульманской общинами Мьянмы с тем, чтобы попытаться установить диалог.

Еще одной темой, затронутой министром, стал конфликт между Израилем и Палестиной. Эльмар Мамедъяров выразил поддержку Азербайджана «братскому народу Палестины» в борьбе за мир, стабильность и установление независимого государства.

«Азербайджан выступает за решение израильско-палестинского конфликта согласно принципу «два государства для двух народов». Это - единственная гарантия достижения долгожданного, всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого мира, а также безопасности и устойчивого развития на этой святой земле», - сказал министр.

Он отметил, что Азербайджан как страна, продвигающая исламские культурные ценности по всему миру и выражающая солидарность с исламской уммой, заинтересован в расширении политической повестки дня ОИС, а также в укреплении отношений со всеми исламскими государствами.

Отмечалось также, что в Азербайджане 2017 год объявлен Годом исламской солидарности.

Елена Остапенко, Э.Т.

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