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Политика

У некоторых кругов избирательный подход к вопросу об экстрадиции Александра Лапшина – Вице-спикер 19.01.2017 13:21

Экстрадиция Александра Лапшина, совершившего незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории и нарушившего Государственную границу Азербайджана, должна быть проведена в рамках установленной процедуры.

Об этом в четверг, 19 января,  заявила журналистам вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

Она отметила, что имеется ряд соглашений по экстрадиции, к которым присоединился Азербайджан.

«В соответствии с ними Азербайджанская Республика выдвинула требования по экстрадиции  Александра Лапшина», - сказала вице-спикер.

Б.Мурадова отметила, что озвучиваемые другими странами и кругами заявления могут быть их личным мнением или же восприниматься как двойные стандарты.  

«Как так может быть, чтобы в отношении совершившего аналогичные действия в другой стране демонстрируется одна позиция, а когда речь заходит об Азербайджана, то противоположная?! Налицо избирательный, селективный подход к данному вопросу», -  подчеркнула Бахар Мурадова.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

В середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, и  гражданство России, написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за незаконное посещение, без разрешения азербайджанской стороны, оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Отметим, что таким лицам въезд в Азербайджан запрещен.

Однако в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

На днях глава МИД России Сергей Лавров выразил отношение к задержанию блогера. «Мы против криминализации посещения журналистами или частными лицами той или иной территории и привлечения их к ответственности», - отметил министр.

«Хотя вопросы экстрадиции блогера Александра Лапшина должны комментировать страны, вовлеченные в этот процесс, США напоминают о необходимости защищать свободу слова», - заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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