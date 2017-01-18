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Политика

В Ульяновске активисты азербайджанской диаспоры преподнесли воспитанникам детского дома подарки - ФОТО 18.01.2017 00:44

Активисты Ульяновского регионального отделения (УРО) Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) и Азербайджанского Молодежного Объединения России (АМОР) поздравили своих подшефных с детского дома «Гнездышко» с новогодним празником.

И, как обычно, не с пустыми руками – воспитанникам были подарены футбольные и волейбольные мячи, туристические палатки, спальные мешки, а также море восточных сладостей.

В Ульяновском региональном отделении ВАК, чтобы как следует встретить дорогих гостей, ребятня вместе со своими наставниками собралась в актовом зале и приготовилась продемонстрировать творческие успехи. Встречу открыл председатель УРО ВАК Ислам Гусейнов, который рассказал мальчишкам и девчонкам о том, что людям нужно дружить вне зависимости от национальности, положения и других внешних признаков: «Азербайджанская диаспора уже много лет дружит с детским домом «Гнездышко», и будет продолжать дружить! Я очень хочу, чтобы наше общение научило вас с уважением относиться к людям любых национальностей – это обязательно пригодится во взрослой жизни. Ведь мы с вами живем в России, которая объединяет в себе множество народов. Если мы научимся дружить, то будет сильна и благополучна наша страна и каждый ее житель!».

По словам И.Гусейнова, на Ульяновск в этом плане могут и должны ровняться и другие регионы. В области несколько сильных национальных диаспор, в том числе азербайджанская. За десятилетие работы многое сделано: по инициативе членов УРО ВАК установлен первый в России памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, его имя присвоено Ульяновской средней школе номер 78, на средства Фонда Гейдара Алиева произведен капитальный ремонт этого учебного заведения, регулярно проводятся культурные, спортивные, благотворительные акции. Во всех делах диаспору поддерживает губернатор Сергей Морозов. «Надеюсь, что, когда вы вырастите побываете в Азербайджане и своими глазами увидите, насколько прекрасна эта страна и какой гостеприимный и открытый азербайджанский народ», - сказал председатель отделения ВАК.

Атаман Симбирского- Ульяновского казачества Андрей Куликов отметил, что в Ульяновской области азербайджанская диаспора самая активная, открытая и дружелюбная: «Мы проводим много мероприятий, и всем известно – если участвует Азербайджанский Конгресс, то все будет на высшем уровне».

Маленькие хозяева от души станцевали и спели для друзей.

АЗЕРТАДЖ

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