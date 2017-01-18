Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, находящегося с визитом в Малайзии для участия в чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), с генеральным секретарем организации Юсифом Аль Осаймином.
Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
Генсек ОИС высоко оценил роль Азербайджана в качестве активного члена организации и его вклад в общее дело.
Э.Мамедъяров проинформировал Ю.Аль Осаймина о том, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева 2017-ый объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности».
Отметив, что Азербайджан приложит все усилия для укрепления солидарности в рамках ОИС, Э.Мамедъяров сказал, что Исламские игры солидарности, которые пройдут в Азербайджане, внесут особый вклад в развитие данной цели.
Пригласив генсека ОИС в Азербайджан, министр выразил надежду на то, что спортсмены стран-членов организации активно выступят в Исламских играх.
Ю.Аль Осаймин с удовольствием принял приглашение.
Эльмар Мамедъяров высоко оценил создание Контактной группы в рамках ОИС по факту агрессии Армении против Азербайджана и проведение его первого учредительного заседания.
Министр также выразил благодарность генсеку ОИС и членам организации за однозначную поддержку справедливой позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
На встрече также были обсуждены стоящие на повестке дня организации вопросы – положение мусульман Рохинджа, борьба с терроризмом и исламофобией.
Р.Д., И.А.