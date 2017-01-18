Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, находящегося с визитом в Малайзии для участия в чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), с генеральным секретарем организации Юсифом Аль Осаймином.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Генсек ОИС высоко оценил роль Азербайджана в качестве активного члена организации и его вклад в общее дело.

Э.Мамедъяров проинформировал Ю.Аль Осаймина о том, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева 2017-ый объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

Отметив, что Азербайджан приложит все усилия для укрепления солидарности в рамках ОИС, Э.Мамедъяров сказал, что Исламские игры солидарности, которые пройдут в Азербайджане, внесут особый вклад в развитие данной цели.

Пригласив генсека ОИС в Азербайджан, министр выразил надежду на то, что спортсмены стран-членов организации активно выступят в Исламских играх.

Ю.Аль Осаймин с удовольствием принял приглашение.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил создание Контактной группы в рамках ОИС по факту агрессии Армении против Азербайджана и проведение его первого учредительного заседания.

Министр также выразил благодарность генсеку ОИС и членам организации за однозначную поддержку справедливой позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На встрече также были обсуждены стоящие на повестке дня организации вопросы – положение мусульман Рохинджа, борьба с терроризмом и исламофобией.

Р.Д., И.А.