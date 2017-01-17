Проверяется уровень боевой подготовки дислоцированных в прифронтовой зоне минометных подразделений Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, минометные расчеты 120-миллиметровых самоходных комплексов CARDOM, привлеченные к учениям, проводимым в горно-лесистой и степной местности, выполняют задачи по уничтожению легкой бронетехники, живой силы, огневых позиций, других целей условного противника, расположенных за естественными препятствиями.

В ходе учений, проводимых с использованием боевых мин, личный состав выполняет нормативы по построению походных и боевых порядков подразделений, обнаружению и определению целей, выбору места для стрельбы, смене позиций и специальной подготовке.

Эльшан Рустамов, Э.Т.