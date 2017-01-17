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Политика
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Новруз Мамедов рассказал об особом поручении Президента министерствам 17.01.2017 14:16

Заместитель руководителя Администрации Президента  Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента Новруз Мамедов прокомментировал отстранение команд, представлявших самопровозглашенный режим т.н. «НКР», от участия в международном конкурсе КВН в Сочи.

«Вот уже несколько дней, как республиканские  СМИ сообщают о шагах, которые были предприняты для исключения команд КВН Нагорного Карабаха из списка участников международного фестиваля», - написал  Новруз Мамедов на своей странице в соцсети Facebook. 

«Однако было бы справедливо, если бы министерства отметили, что они предприняли эти шаги после поручения главы государства», - подчеркнул далее заведующий отделом внешних связей Администрации Президента.

Отметим, что Армения приняла участие в отборочном этапе 5-ю командами - 2 из них представляли Степанакерт (оккупированный азербайджанский город Ханкенди - ред.1news.az), 2 – Армению, а также командой «Сборная Армении» из Москвы.

Претендовавшие на участие в 28-м международном фестивале Клуба веселых и находчивых (КВН) в Сочи команды «С хлебом и солью» и DeleYaman, представлявшие самопровозглашенный режим т.н. «НКР», провалились  на отборочном этапе.

«Участие команд из Нагорного Карабаха ограничилось лишь отборочным этапом, проведенным 10-23 января, и таким образом грязные намерения и планы Армении превратить международный фестиваль КВН в площадку для пропаганды самопровозглашенного режима провалились. Армянская сторона, чтобы оправдать эту неудачу, пытается представить двух-трехминутную разминку на отборочном этапе среди 500 команд как полноценное участие», - подчеркивалось в заявлении Министерства молодежи и спорта.

Напомним, что 10 января в Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН «КиВиН-2017», в котором принимают участие команды из различных государств, в том числе и команда из Азербайджана «Сборная Баку».

В Сочи также прибыли команды под названием «С хлебом и солью» и DeleYaman, представляющие непризнанный сепаратистский режим, созданный армянами в оккупированном Нагорном Карабахе.

По этому поводу свое недовольство выразил Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК).

В свою очередь, МИД АР заявил, что приглашение команд сепаратистского режима на фестиваль КВН противоречит стратегическим связям Азербайджана и России.

С осуждением данного факта выступило и Министерство культуры и туризма Азербайджана, а Министерство молодежи и спорта заявило, что Азербайджан и вовсе может отказаться от участия в данном фестивале.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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Азербайджан может отказаться от участия в фестивале КВН – Министерство молодежи и спорта

МИД АР: Приглашение команд сепаратистского режима на фестиваль КВН противоречит стратегическим связям Азербайджана и России

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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