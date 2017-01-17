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Политика

МИД: Главным направлением внешней политики Азербайджана в 2016 году была активизация карабахского урегулирования 17.01.2017 13:56

Основной целью дипломатической деятельности официального Баку в 2016 году была активизация международных усилий, направленных на решение армяно-азербайджанского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана. 

Как отмечается в посвященном итогам 2016 года информационном выпуске МИД Азербайджана, ряд авторитетных международных организаций принял в прошлом году важные решения по данному конфликту. Среди них Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, НАТО, ГУАМ. Кроме того, поддержку Европейского Союза суверенитету и территориальной целостности Азербайджана выразила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

 Была продолжена активная работа в направлении международного признания Ходжалинского геноцида. За отчетный год геноцид признали Палата представителей американского штата Миннесота, губернаторы штатов Небраска, Гавайи, Монтана, Айдахо и глава округа Милуоки штата Висконсин (США).

Как отмечается в информационном выпуске, Азербайджан провел в 2016 году ряд крупных мероприятий, свидетельствующих о росте международного авторитета страны. Среди них - VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Всемирная шахматная олимпиада, Гран-при Европы «Формула-1», финальная стадия чемпионата Европы по футболу среди молодежи до 17 лет, V Международный гуманитарный форум, V  Всемирный конгресс новостных агентств, Международная выставка вооружений ADEX 2016 и др.

Также о международном признании успехов Азербайджана свидетельствуют вхождение страны в тройку председателей Движения неприсоединения, избрание ее на посты председателя Исполнительного  совета Всемирной туристской организации ООН, председателя Генеральной конференции Исламской организации по образованию, науке и культуре, в Социально-экономический совет ООН, в административный совет Всемирного почтового союза, членом Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

В результате состоявшихся в 2016 году многочисленных визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева за рубеж и визитов глав зарубежных государств в Баку, так же как визитов на других уровнях и заседаний межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству, было подготовлено и подписано более 80 двусторонних документов в политической, экономической, социальной, гуманитарной, культурной и прочих сферах.

В минувшем году Азербайджан открыл посольства в Алжире и Ираке, почетное консульство в австралийском городе Перт.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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