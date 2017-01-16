Азербайджанская диаспорская организация Турции распространила заявление протеста

Стамбульский Турецкий азербайджанский кружок солидарности и культуры (İS-TAD) выступил с заявлением в связи с высказыванием депутата турецкого парламента армянского происхождения Гаро Пайланом, который во время обсуждения Конституции Турции высказался в поддержку утверждения о так называемом «геноциде армян».

В заявлении говорится, что Г.Пайлан - провокатор, а озвученное им мнение не отражает действительности, что турки ни на одном из этапов своей истории не совершали геноцид, а, наоборот, были гарантами толерантности и мирного сосуществования. Напоминая, что армяне при поддержке зарубежных покровителей не раз совершали геноцид в отношении турецкого народа, руководитель İS-TAD Сафар Гарагоюнлу подчеркнул, что сегодня в отношении Турции проводится все та же политика, истребляются ее мирные жители.

В заявлении также отмечается, что в Нагорном Карабахе, являющемся исконно тюркской землей, сегодня в результате армянской оккупации нет ни одного азербайджанца, тюрка, на этой земле уничтожены сотни исторических памятников, мечетей, принадлежавших тюркам.

Авторы заявления рекомендуют Г.Пайлану взглянуть на истинные свидетельства геноцида, совершенного армянами против тюрков, например, в азербайджанском городе Ходжалы, где за ночь были убиты 613 человек.

«Если бы турки совершили в отношении армянского народа геноцид, то сегодня такие гаро пайланы не восседали бы в Великом национальном собрании, а тысячи армян не жили бы свободно и счастливо в Турции. Сегодня Гаро Пайлан, получающий зарплату от Турецкого государства за счет турецких налогоплательщиков, и его единомышленники обвиняют турок в совершении геноцида, что недопустимо», - подытоживается в заявлении İS-TAD.

Ялчин Алиев, Э.Т.