Еще один армянский военнослужащий погиб на оккупированных территориях Азербайджана

На оккупированных территориях Азербайджана погиб еще один армянский военнослужащий.
Как сообщают армянские СМИ, убит военнослужащий Араик Игоревич Саркисян (1995 года рождения). Обстоятельства его гибели выясняются.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
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На оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий
А.А.