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Политика
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Еще один армянский военнослужащий погиб на оккупированных территориях Азербайджана 16.01.2017 15:56

На оккупированных территориях Азербайджана погиб еще один армянский военнослужащий.

Как сообщают армянские СМИ, убит военнослужащий Араик Игоревич Саркисян (1995 года рождения). Обстоятельства его гибели выясняются.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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На оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий

А.А.

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