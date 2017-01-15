Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» является исключительной инициативой, которая вызывает удовлетворение во всех исламских странах. В этом году в Азербайджане состоится такое грандиозное мероприятие, как IV Игры исламской солидарности. Благодаря Азербайджану исламский спорт возродится и выйдет на международный уровень.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал ученый-исламовед Национального научно-исследовательского центра Франции Карим Ифрак.

Он отметил, что обычно больше всего затрагивается культурный аспект мусульманского мира, а о спорте даже не вспоминается. Именно этой инициативой Азербайджан стремится к пропаганде во всем мире спортивного аспекта исламского мира.

Карим Ифрак сказал, что сначала узнал Азербайджан по исламу и научным исследованиям в сфере исламской цивилизации. Он отметил, что благодаря Центру культуры посольства Азербайджана в Париже получил возможность ближе познакомиться с нашей страной и ее культурой.

Ученый-исламовед отметил, что культура Азербайджана очень древняя и богатая.

АЗЕРТАДЖ