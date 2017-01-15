Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» очень обрадовало нас. Ислам – один из важнейших вопросов во Франции.

В стране есть миллионы наших соотечественников, исповедующих исламскую религию. Азербайджан – это страна, являющаяся примером для мира с точки зрения сосуществования представителей различных религий в мирных условиях. В Азербайджане, являющемся светской страной, каждый имеет право свободно отправлять свои религиозные обряды.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал член Национальной ассамблеи Франции, председатель Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансель.

Французский депутат отметил, что Франция должна использовать опыт Азербайджана в этой сфере. Однако необходимо признать, что это не так просто, особенно после террористических актов, произошедших во Франции. Ведь некоторые люди делают поспешные выводы, связывают терроризм с исламом, тогда как терроризм никак не связан с исламом. Однако многие наши соотечественники, эмоционально и поспешно делая выводы, верят в это. Руководствуясь опытом Азербайджана, мы должны еще раз разъяснить им, что исламская религия – это религия мира и, как отметил Президент Ильхам Алиев, религия солидарности. Ислам должен жить наравне с другими религиями, как это происходит в Азербайджане.

Жан-Франсуа Мансель отметил, что увидел в нашей стране взаимное уважение между представителями различных религий и национальностей. «В этой стране, большинство населения которой мусульмане, представители других религий обладают равными правами с ними и проживают вместе в добрососедских и абсолютно светских условиях. Именно поэтому азербайджанская модель светскости является лучшим примером для других стран, опыт Азербайджана необходимо применять в этих странах. В моей стране должны извлечь выводы из опыта Азербайджана в этой сфере»,- сказал он.

Коснувшись отношений между двумя странами, Жан-Франсуа Мансель сообщил, что в мае во Франции состоятся президентские, а затем парламентские выборы. Ассоциация друзей Азербайджана будет стремиться к дальнейшему укреплению и развитию отношений между нашими странами. Будут еще более расширены отношения с людьми, интересующимися Азербайджаном.

Сообщив, что в конце января в Национальной Ассамблее Франции состоится коллоквиум «Легкий путь к государственной службе» с участием мэров, депутатов, сенаторов и других высокопоставленных лиц, Жан-Франсуа Мансель довел до внимания, что хотел бы рассказать там, как согласно указу Президента Ильхама Алиева было достигнуто упрощение отношений между гражданами и администрацией, сближение их друг с другом. Он отметил, что одним из главных участников коллоквиума будет председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

Жан-Франсуа Мансель затронул в интервью и самую болезненную проблему нашей страны – армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Он отметил, что друзья Азербайджана во Франции всегда солидарны с азербайджанским народом. «Мы заявляем, что всегда находимся рядом с азербайджанским народом, солидарны с ним. Желаем терпения семьям жертв конфликта и выражаем солидарность с ними»,- сказал он.

Жан-Франсуа Мансель сказал, что друзья Азербайджана во Франции продолжают деятельность по доведению до местной общественности правды об оккупации Арменией 20 процентов территории нашей страны. Он сообщил, что в течение года запланированы мероприятия для доведения до французов информации о самой кровавой странице этого конфликта – Ходжалинского геноцида, и о сотнях тысяч людей, изгнанных с родных земель и проживающих в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

Было сообщено, что после выборов во Франции будет вновь внесен в повестку дня вопрос об оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов. Ведь нагорно-карабахский конфликт не может оставаться в замороженном состоянии. Азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, изгнанные из родных краев, своих домов, должны возвратиться на земли предков.