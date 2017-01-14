Как сообщили в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики,14 января в Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики состоялось совещание «О нынешнем состоянии физической культуры и спорта в Нахчыванской Автономной Республике и предстоящих задачах».

Открывая совещание, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов сказал, что спорт играет важную роль в организации эффективного досуга молодежи, их здоровом подрастании и подготовке к будущему. Так как здоровье общества зависит от здорового образа жизни людей, в частности, молодежи. В этом смысле на каждого молодого человека необходимо смотреть как на будущее страны. Этот вопрос в автономной республике держится в центре внимания, ежегодно принимаются последовательные меры по привлечению молодежи к спорту и образованию, проводятся совещания, определяются задачи по развитию физической культуры и спорта. Современная образовательная и спортивная инфраструктура, созданная в Азербайджане, в том числе Нахчыванской Автономной Республике, позволяет молодому поколению по способностям выбирать профессию и получать образование, заниматься различными видами спорта. В результате работы, проделанной в этой сфере, в автономной республике подрастает здоровое молодое поколение. Молодежь далека от вредных привычек и противоправных действий. Ежегодно растет число молодых людей, поступивших в высшие учебные заведения, а также абитуриентов, набравших высокие баллы, молодежь успешно выступает на различных спортивных соревнованиях, вносит вклад в развитие экономики автономной республики.

Выступая на совещании, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов сказал: В результате продолжения спортивной политики, основы которой были заложены в Азербайджанской Республике общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сформировалась современная спортивная инфраструктура, расширилось спортивное движение, Азербайджан превратился в международный центр, где проводятся спортивные соревнования. Выступивший на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2016 года, Президент страны, господин Ильхам Алиев сказал: «Развитие спорта является нашей государственной политикой, процесс создания спортивной инфраструктуры продолжается. Мы и в предстоящие годы будем продолжать работу в этом направлении, чтобы в каждом районе были созданы самые современные условия для занятия спортом».

Председатель Верховного Меджлиса сказал: «Хотя по сравнению с предыдущими годами в 2016 году имеются подвижки в деле привлечения молодежи к спорту, проведенные исследования дают основание говорить, что созданные условия все еще не используются эффективно. Следует учесть, что занятия физической культурой и спортом необходимы не только для участия в соревнованиях и достижения высоких успехов, это также предотвращает болезни, вредные привычки, обеспечивает здоровое население. Взяв этот фактор за основу, мы должны достичь того, чтобы в автономной республике все граждане, в том числе молодежь эффективно использовали условия, созданные в сфере физической культуры и спорта. И поэтому Министерство молодежи и спорта, спортивные федерации должны усилить свою деятельность по развитию видов спорта в автономной республике, привлечь молодежь к спорту, повысить массовость спорта.

За достижение успешных результатов в республиканских и международных соревнованиях председатель Верховного Меджлиса вручил 8 спортсменам и 6 тренерам денежные призы.

АЗЕРТАДЖ