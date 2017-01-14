ВС Армении из крупнокалиберных орудий обстреляли азербайджанские позиции

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 38 раз, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района, а также в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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