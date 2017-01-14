Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Турция за 25 лет вместе успешно прошли сложный и достойный путь

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил поздравительное письмо главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, в письме отмечается, что высказывание Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства», а также изречение Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – это радость Турции, горе – это наше горе» демонстрируют дух и непоколебимую основу отношений между двумя государствами и народами. Э.Мамедъяров в письме подчеркнул, что Азербайджан и Турция за последние 25 лет плечом к плечу успешно прошли сложный, богатый историческими событиями путь.

Министр также указал, что отношения стратегического партнерства между двумя странами, успешно развивающимися под руководством президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, братские отношения между народами, взаимная поддержка в международных организациях, реализация транснациональных проектов служат благополучию народов Азербайджана и Турции, установлению мира, стабильности и обеспечению прогресса в регионе.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией были установлены14 января 1992 года.

Талыб Бархудаев, И.А.