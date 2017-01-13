Али Ахмедов: «Год исламской солидарности» - показатель значения, придаваемого Президентом Ильхамом Алиевым данному вопросу»

13 января в Кабинете Министров состоялось совещание в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

На совещании был проведен широкий обмен мнениями о задачах, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2017 года в Азербайджанской Республике «Годом исламской солидарности».

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов коснулся значения и актуальности объявления нынешнего года в нашей стране «Годом исламской солидарности». Али Ахмедов подчеркнул, что, объявив 2017 год в Азербайджане «Годом исламской солидарности», глава государства выразил как личное отношение к данному вопросу, так и позицию Азербайджанского государства. Это также свидетельствует о том, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение солидарности исламского мира. До сих пор выдвигались определенные инициативы, призывавшие мусульманские страны сплотиться вокруг религии. Глава нашего государства впервые в истории адресовал исламскому миру политический месседж, указывая на важность выступать с единых позиций, достигнуть единства, а также интеграции в мир.

Отметив, что Азербайджан на протяжении многих веков является одним из основных центров исламской цивилизации, заместитель премьер-министра остановился на чутком отношении нашего государства к исламским ценностям и наследию, его заботе о них. Он сказал, что Азербайджан наладил взаимовыгодные отношения с исламским миром, выступил в качестве организатора ряда важных форумов глобального значения.

Али Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан вносит большой вклад в формирование атмосферы толерантности, мультикультурализма, налаживание диалога между культурами и цивилизациями. События, происходящие в исламских странах, стоящие перед ними вызовы диктуют актуальность солидарности этих стран. То, что эта солидарность находится не на желаемом уровне, не только заставляет нас задуматься, но и вызывает серьезную озабоченность. Этим шагом Президент Ильхам Алиев продемонстрировал стремление Азербайджана внести вклад в исламскую солидарность.

Заместитель премьер-министра отметил, что при проведении работы над моделями, связанными с будущим исламских обществ, проблемой их трансформации Азербайджан особенно будет находиться в центре внимания. В поиске ответов на вопросы о том, каким должно быть будущее исламских обществ, как успешно трансформировать Ислам, превратить его в часть современного мира, можно с уверенностью приводить в пример азербайджанскую модель.

Отметив значение вклада, который наша страна может внести в исламскую солидарность, заместитель премьер-министра сказал: Перспективы развития Азербайджана, его место, высокий имидж в мире еще более укрепляют позиции нашей республики в этом направлении. Азербайджан обладает особой ролью и авторитетом в решении тех или иных проблем в исламском мире. Как один из основных культурных, религиозных центров исламского мира, Азербайджан исторически вносил большой вклад в исламскую культуру и науку.

Подчеркнув важность превращения исламской солидарности в мощный фактор, Али Ахмедов сказал, что это имеет особое значение с точки зрения решения проблем, с которыми сталкиваются исламские страны, а также в контексте предотвращения обострения данных проблем.

Выступившие на совещании президент Национальной Академии Наук Азербайджана академик Акиф Ализаде, министр образования Микаил Джаббаров, заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, заместитель главы Исполнительной власти города Баку Фидума Гусейнова, коснувшись предстоящей работы в рамках «Года исламской солидарности», отметили, что планируется проведение научных конференций, «круглых столов», симпозиумов, семинаров, конкурсов, издание научных статей, сборников, книг, буклетов, выпуск почтовых марок, проведение как в нашей стране, так и в мусульманских странах различных мероприятий, направленных на расширения связей между мусульманскими странами.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов, заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев сообщили о предстоящих мерах в связи с пропагандой в мире исламской солидарности, исламских ценностей, исламского культурного наследия, организацией взаимных поездок представителей культуры, гражданского общества, молодежи мусульманских стран, проведением соответствующих выставок, фестивалей.

Председатель ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Ариф Алышанов, генеральный директор Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аслан Асланов, главный редактор газеты «Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Бахтияр Садыгов отметили, что все мероприятия, которые планируется провести в связи с «Годом исламской солидарности», будут освещаться на высоком уровне. Они подчеркнули, что возглавляемые ими СМИ работают над связанными с этим конкретными планами и проектами. В качестве основной задачи поставлено широкое распространение как в стране, так и в международном масштабе новостей, репортажей о значении и актуальности объявления 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности», вкладе Азербайджана в укрепление исламской солидарности, а также предстоящих в этом году в Баку IV Исламских играх солидарности.

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов, подводя итоги совещания, отметил, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» является важным шагом, отвечающим вызовам времени. Он подчеркнул, что это служит наглядным показателем высокой оценки главой государства исламской религии, солидарности мусульманского мира.

АЗЕРТАДЖ