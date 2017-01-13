Посол Эркан Озорал: За 25 лет Азербайджан превратился в цитадель стабильности и сотрудничества

25 лет назад официально воплотилась в жизнь 71-летняя мечта Турции и Азербайджана.

14 января 1992 года был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Турцией и Азербайджаном, являющихся, как писал незабвенный поэт Бахтияр Вагабзаде, «двумя сыновьями одной матери, двумя ветками одного дерева», в тот же день генеральное консульство Турецкой Республики в Баку стало посольством. Это было первое посольство, открывшееся в Азербайджане.

Об этом заявил посол Турции в нашей стране Эркан Озорал в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Турцией и Азербайджаном и открытия посольства Турции в нашей стране.

«Азербайджан всегда был на особом положении для турецких братьев, и стены, воздвигнутые между нами, никогда не могли изменить эту реальность. Слушая азербайджанские песни в период холодной войны, турецкий народ стремился заглушить свою тоску. Трагедия, произошедшая в Баку 20 Января 1990 года, и резня, которой подверглись наши азербайджанские братья в период последующей оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, вызвали возмущение у каждого гражданина в Турции»,- сказал посол.

Он отметил, что позиция, которой сегодня добилась наша страна, поставленная цель всестороннего развития и растущий уровень благосостояния превратили Азербайджан в государство, которому можно завидовать, страну, которая после 71-летнего тяжелого периода добилось международного признания и уважения. За минувшие 25 лет благодаря дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева и лидерству и воле Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в цитадель стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Азербайджан является нашим незаменимым союзником и ближайшим стратегическим партнером, с которым мы действуем в атмосфере солидарности на основе общих ценностей перед лицом политических, экономических и гуманитарных испытаний. Заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, проводимые с 2011 года под руководством глав государств, вносят вклад в дальнейшее углубление этих связей во всех сферах. Сохраняют интенсивность визиты высокого уровня между Азербайджаном и Турцией, технические связи во всех сферах. Две братские страны, объединившие экономические и другие возможности, служат региональному и глобальному благополучию и стабильности. Прекрасным примером этого являются реализованные нами совместно трубопроводные проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и завершающийся проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также проект TANAP, который внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. В то же время, реализуемые вместе с Азербайджаном трехсторонние диалоги Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Туркменистан вносят вклад в благополучие и стабильность в нашем регионе.

«Достигнутое нами за минувшие 25 лет позволяет нам с надеждой смотреть в будущее, усиливает наше стремление работать сообща во имя благополучного будущего наших народов. Развивать доставшиеся нам в наследство и имеющие исключительное значение связи между Турцией и Азербайджаном, рука об руку идти вперед, разделяя общую судьбу, - наш долг перед предками, обязанность перед нашими детьми», - сказал посол.

АЗЕРТАДЖ