USD1.7867
EUR1.8970
RUB0.0301
Brent56.00
WTI53.02
Золото1 194.72
S&P 500 Index2 270.44
Nikkei 22519 263.44
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

Посол Эркан Озорал: За 25 лет Азербайджан превратился в цитадель стабильности и сотрудничества 13.01.2017 20:33

25 лет назад официально воплотилась в жизнь 71-летняя мечта Турции и Азербайджана.

14 января 1992 года был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Турцией и Азербайджаном, являющихся, как писал незабвенный поэт Бахтияр Вагабзаде, «двумя сыновьями одной матери, двумя ветками одного дерева», в тот же день генеральное консульство Турецкой Республики в Баку стало посольством. Это было первое посольство, открывшееся в Азербайджане.

Об этом заявил посол Турции в нашей стране Эркан Озорал в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Турцией и Азербайджаном и открытия посольства Турции в нашей стране.

«Азербайджан всегда был на особом положении для турецких братьев, и стены, воздвигнутые между нами, никогда не могли изменить эту реальность. Слушая азербайджанские песни в период холодной войны, турецкий народ стремился заглушить свою тоску. Трагедия, произошедшая в Баку 20 Января 1990 года, и резня, которой подверглись наши азербайджанские братья в период последующей оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, вызвали возмущение у каждого гражданина в Турции»,- сказал посол.

Он отметил, что позиция, которой сегодня добилась наша страна, поставленная цель всестороннего развития и растущий уровень благосостояния превратили Азербайджан в государство, которому можно завидовать, страну, которая после 71-летнего тяжелого периода добилось международного признания и уважения. За минувшие 25 лет благодаря дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева и лидерству и воле Президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в цитадель стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Азербайджан является нашим незаменимым союзником и ближайшим стратегическим партнером, с которым мы действуем в атмосфере солидарности на основе общих ценностей перед лицом политических, экономических и гуманитарных испытаний. Заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, проводимые с 2011 года под руководством глав государств, вносят вклад в дальнейшее углубление этих связей во всех сферах. Сохраняют интенсивность визиты высокого уровня между Азербайджаном и Турцией, технические связи во всех сферах. Две братские страны, объединившие экономические и другие возможности, служат региональному и глобальному благополучию и стабильности. Прекрасным примером этого являются реализованные нами совместно трубопроводные проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и завершающийся проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также проект TANAP, который внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. В то же время, реализуемые вместе с Азербайджаном трехсторонние диалоги Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Туркменистан вносят вклад в благополучие и стабильность в нашем регионе.

«Достигнутое нами за минувшие 25 лет позволяет нам с надеждой смотреть в будущее, усиливает наше стремление работать сообща во имя благополучного будущего наших народов. Развивать доставшиеся нам в наследство и имеющие исключительное значение связи между Турцией и Азербайджаном, рука об руку идти вперед, разделяя общую судьбу, - наш долг перед предками, обязанность перед нашими детьми», - сказал посол.

АЗЕРТАДЖ

498количество просмотров
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Турция за 25 лет вместе успешно прошли сложный и достойный путь
ВС Армении из крупнокалиберных орудий обстреляли азербайджанские позиции
Али Ахмедов: «Год исламской солидарности» - показатель значения, придаваемого Президентом Ильхамом Алиевым данному вопросу»

13 января в Кабинете Министров состоялось совещание в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности»
Посол Эркан Озорал: За 25 лет Азербайджан превратился в цитадель стабильности и сотрудничества
Покушение на Карлова: геополитически поворотный пункт на Ближнем Востоке? – Newtimes.az
Армяне использовали взрывчатое вещество кустарного производства - ФОТО

Армянская сторона, которая в последнее время различными путями преследует цель
Министерство культуры и туризма осудило приглашение сепаратистов на Международный фестиваль КВН в Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Двусмысленный хештег #сказочноебали в Instagram взорвал Интернет – ФОТОВ Турции обрушилось 6-этажное здание: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕОМинздрав назвал предварительную причину смерти женщины в Баку во время операции – ФОТО – ОБНОВЛЕНОРусфонд подал в суд на родственников Жанны ФрискеМВД Азербайджана прокомментировало попытку суицида подозреваемой в убийстве - ФОТОВ Баку вынесен приговор проигравшемуся игроку, похитившему ребенка – ФОТО – ВИДЕОАзербайджан может отказаться от участия в фестивале КВН – Министерство молодежи и спортаВ WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужбВ одном из отелей Дубая произошел пожар, эвакуированы более 40 человекТрамп назвал условие отмены антироссийских санкций

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 января16:37 Зимняя сказка в Гусаре - ФОТОРЕПОРТАЖ16:13 Ученые впервые сняли на видео редкого морского дракона - ВИДЕО15:49 Сборная Азербайджана оспорит 9-16 места15:25 Правоохранители Азербайджана смогли обезвредить продавцов оружия – ФОТО15:02 Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Турция за 25 лет вместе успешно прошли сложный и достойный путь14:40 «Сумгайыт» уступил «Шкендербеу» - ФОТО – ВИДЕО14:16 Год без Алана Рикмана - ФОТО13:59 На юге Китая столкнулись почти 20 автомобилей, погибли шесть человек13:46 Азербайджанские арбитры сегодня обслужат два матча13:18 В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, возможны дожди12:50 «Габала» уступила в первой контрольной встрече – ФОТО – ВИДЕО12:35 В Азербайджане пройдет показ фильмов, посвященных Национальным героям12:08 Двое турецких военнослужащих погибли, двое ранены в ходе операции против ПКК11:45 Тебриз Гасанов назвал невезение главной причиной поражений сборной в Санкт-Петербурге11:23 В Баку изменен маршрут движения одного из автобусов - КАРТА