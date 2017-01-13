Покушение на Карлова: геополитически поворотный пункт на Ближнем Востоке? – Newtimes.az

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Покушение на Карлова: геополитически поворотный пункт на Ближнем Востоке?».

Приводим читателям данный материал без изменений:

«Убийство посла России в Турции Андрея Карлова вызвало серьезный геополитический резонанс. То, что событие будет резко осуждено, ожидалось. Ни одна страна не хотела бы, чтобы произошла такая трагедия, потому что все страны имеют дипломата, и террор против него неприемлем. Так, в частности, турецкая дипломатия понесла много жертв от армянского террора. И сейчас в раскрытии причин убийства А.Карлова в числе других заинтересована и Анкара. Другая сторона вопроса связана с беспощадностью геополитической борьбы на Ближнем Востоке. После этого теракта министр обороны России С.Шойгу заявил, что в освобождении Алеппо большую роль сыграла и Турция. Успешность переговоров в Москве между министрами иностранных дел С.Лавровым, М.Чавушоглу и М.Дж.Зарифом с этой точки зрения представляет достаточный интерес. Означает ли это появление новой коалиции России в связи с Ближним Востоком? И в каких отношениях будет данная троица с международной коалицией, сформированной Соединенными Штатами? Ведь Турция является членом и коалиции, созданной Америкой! В свете мнений экспертов поиски ответов на подобные вопросы представляют интерес.

Убийство посла: активный провозвестник российско-турецкой дружбы

Убийство посла России в Турции однозначно связывается с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Особый оттенок вопросу придает то, что происшествие совершил сотрудник полиции Мерт Алтынташ. О том, кто заказчик, выдвигаются разные версии. Поступает даже информация о том, что во время визита Р.Т.Эрдогана в 2014 году в Конью и 2015 году в Бурсу М.Алтынташ был среди тех, кто обеспечивал его безопасность.

Кроме того, выяснилось, что он получал образование в полицейской школе, которая, по поступающим ныне сообщениям, была тесно связана с FETÖ. Сообщается также, что М.Алтынташ был среди тех, кому было поручено охранять российского посла. Кроме того, озвучивание им в момент совершения террора на арабском языке лозунга, близкого к позициям «Джабхат ан-Нусра», приводит к определенным мыслям. Но ввиду плохого владения М.Алтынташом арабским существует вероятность того, что это было обманным маневром.

В любом случае точного ответа на вопрос о том, совершил ли он акт в одиночку или выполнял приказ какой-либо организации, нет. Так или иначе, турецкие и российские правоохранительные органы полны решимости выяснить вопрос о том, откуда и кем был дан приказ об убийстве российского посла. Но сейчас эксперты в основном размышляют по поводу геополитических нитей и возможных последствий этого события. Выдвигаются достаточно интересные тезисы. Дело в том, что специалисты связывают его с некоторыми аспектами глобальной геополитики. Прежде всего, они обращают внимание на некоторые аспекты деятельности посла А.Карлова.

Так, говорится, что посол России в Анкаре активно содействовал развитию отношений между двумя странами. Во время известного кризиса в связи с самолетом он был одной из главных фигур, доведших до Москвы истины. В последнее время же он пытался наладить отношения с сирийской оппозицией. А.Карлов делал это во имя мира и диалога. За эту деятельность А.Карлов пользовался большим уважением среди турецких дипломатов. По некоторым данным, президент Владимир Путин также давал ему важные поручения. Все это позволяет делать вывод о том, что деятельность российского посла кого-то не устраивала. Причем могло иметь место намерение помешать шагам А.Карлова в нескольких планах.

Во-первых, А.Карлов делал все возможное для поднятия на стратегический уровень сотрудничества России с ключевой страной Ближнего Востока – Турцией. Он знал, что без Турции завоевать успех в этом регионе невозможно. Вопрос Алеппо подтвердил это на конкретных фактах. В настоящее время министр обороны России Сергей Шойгу признает, что сыграл свою роль вывод близких Турции оппозиционных сил из Алеппо в Идлиб. Именно при поддержке турков удалось отличить в регионе террористические группы от действительно оппозиционных сил. Эту работу не сумели за годы выполнить Россия с США.

Сирийский кризис: альтернативная коалиция или новая региональная геополитическая конфигурация?

Во-вторых, А.Карлов предпринимал важные шаги в направлении обеспечения государственных интересов России на Ближнем Востоке. В частности, он проявлял широкую активность в направлении обеспечения геополитических интересов Москвы в Сирии. В этом плане серьезным сигналом было налаживание послом связей с оппозиционерами, так как в случае успешности переговоров можно было бы с учетом интересов, прийти к общему знаменателю. Разумеется, определенные круги этого не желали. Они не могли согласиться на то, чтобы инициатива перешла к России. В этой связи кое-кто мог бы быть обеспокоен возникновением нового формата сотрудничества в регионе, в центре которого стоят Россия и Турция. Это фактически означает возникновение новой геополитической конфигурации на Ближнем Востоке.

В-третьих, в Москве планировалась встреча Анкара-Москва-Тегеран по сирийскому вопросу. Есть опасения, что эти обсуждения могут серьезно изменить соотношение геополитических сил в регионе. Так, в ряде кругов обеспокоены тем, что, как и на военной арене, Россия может перехватить инициативу и в дипломатической сфере. Это было бы серьезным ударом по играм, которые строились годами на Ближнем Востоке. Это в Кремле полностью осознают, и здесь пытаются завоевать такое мощное и влиятельное государство, как Турцию, на свою сторону. И убийство А.Карлова на культурном мероприятии в Центре Современных Искусств могло бы служить провоцированию недоверия между Анкарой и Москвой. Однако те, кто это убийство совершил, поступили крайне наивно.

А, быть может, и несколько опоздали, так как, во-первых, уже существовал опыт, набранный из недоразумения по поводу кризиса в связи с самолетом, и Турция и Россия второй раз не попали бы сети. Во-вторых, теракт совершили всего за день до встречи между Сергеем Лавровым, Мовлудом Чавушоглы и Мухаммедом Джавадом Зарифом в Москве. Даже здравый смысл подсказывает, что здесь имела место провокация. Поэтому было вполне ожидаемым, что, и со стороны России, и со стороны Турции будут даны заявления по поводу недопущения возможности ухудшения отношений. Но сам факт еще раз призывает стороны быть осторожнее.

Возможно, что целью тех, кто этот террор совершил, не было намерение сорвать московскую встречу. Словно говоря «везде и всегда можете получить неожиданный удар», они предупреждают о том, что может быть, если они пойдут еще дальше. Примечательно, что, несмотря на все это, Россия и Турция решительно намерены развивать сотрудничество. Московские переговоры – тому наглядный пример.

Россия, Турция и Иран сделали заявление по Сирии. Они заявили о намерении сотрудничать в урегулировании конфликта в этой стране мирным путем. Российские эксперты считают, что это не может считаться признаком полного совпадения интересов Турции и России по Сирии. Старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звягельская заявила: «Конечно, интересы Москвы и Анкары в Сирии не совпадают» (см.: предыдущий источник). Но эти два государства могут, соблюдая взаимные интересы, мирным путем урегулировать проблему. Отмечается, что на проведенных переговорах достигнута договоренность о разделе Сирии на сферы влияния.

На севере Сирии будут соблюдаться интересы Турции, в сфере контроля над военной инфраструктурой – России, а в лояльности к шиитам у власти, обеспечении доступа к «Хизболлах» со стороны Ирана. Руководитель Санкт-Петербургского Центра изучения Ближнего Востока Гумер Исаев считает, что Россия, Турция и Иран в этом вопросе пришли к общему знаменателю.

Но эксперты подчеркивают и то, что все это не должно означать, что на линии Москва, Анкара и Тегеран ожидается полное разрешение сирийского кризиса, так как на поле есть крупные геополитические игроки, в том числе США, европейские страны, Саудовская Аравия, Катар и другие, интересы которых также должны быть обеспечены. И неизвестно, каким образом. По этой причине эксперты предпочитают говорить в основном о конкретных итогах. В геополитическом плане самый интересный вопрос заключается в том, создают или нет московские переговоры возможности для формирования на новых условиях соотношения сил на Ближнем Востоке.

Дать ответ на этот вопрос пока рано, но уже известно, что Россия предприняла важный дипломатический шаг на Ближнем Востоке. Если несколько ранее рядом с ней был только Иран, то теперь три страны, включая и Турцию, подписали стратегически важный документ. Значит, проделан еще один шаг вперед. Означает ли это формирование нового соотношения геополитических сил, как подчеркивают ведущие аналитики Запада? Ответ на этот вопрос в значительной степени будет зависеть от ответной реакции Запада. Вместе с тем не исключено, что в регионе процессы могут еще более обостриться. Какие сценарии реализуются, покажет время».

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