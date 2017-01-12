12 января министр внутренних дел Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Совета Европы Сезаром Флорином Предой и Стефаном Шеннаком.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), Р.Усубов проинформировал гостей о том, что в МВД подготовлен и направлен на исполнение План специальных мероприятий с целью полномасштабного выполнения задач, вытекающих из подписанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжений, связанных с защитой прав человека в нашей стране.

Говоря о налаживании тесного и делового сотрудничества между МВД и Советом Европы, Р.Усубов отметил, что проводимая в рамках этих отношений работа и осуществляемые меры, направленные на обеспечение прав и свобод человека, имеют особое значение. В нашей республике при непосредственном участии экспертов из ведущих стран Европы был принят ряд опирающихся на демократические ценности нормативных актов и новых законов, определяющих правовые основы деятельности полиции, защита прав и свобод человека и граждан выдвинута на передний план.

Было отмечено, что работа, направленная на дальнейшее повышение профессионализма сотрудников органов внутренних дел, изучение международного опыта, осуществляется системно. С этой целью за последние пять лет примерно 2500 сотрудников внутренних органов приняли участие в различных тренингах и семинарах-совещаниях по линии Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций.

Было сообщено, что созданная для принятия неотложных оперативных мер против противоправных действий, которым подвергаются граждане, Служба 102 служит построению деятельности именно на таком высшем принципе как человеческий критерий, а также оперативному реагированию на сигналы, поступающие в территориальные органы полиции, проведению централизованного контроля над этим процессом. Наряду с этим, с целью выполнения таких функций, как защита безопасности населения, осуществление видеонаблюдения за соблюдением правопорядка, непрерывное отслеживание в режиме онлайн, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации создана автоматическая система управления «Безопасный город». Функционирующие в министерстве «Горячая линия», электронная почта также играют большую роль в эффективной организации связей с общественностью, взятии на контроль и оперативном решении поступивших обращений.

Министр внутренних дел отметил, что в целях эффективной организации работы по расширению связей с общественностью, надежного построения отношений полиция-общество, полиция-гражданин и использования добровольной помощи граждан в обеспечении правопорядка по инициативе и при поддержке Бакинского офиса ОБСЕ с января 2008 года в органах полиции ряда городов и районов республики реализуется проект «Полиция, поддерживаемая обществом». Министр подчеркнул, что, основываясь на международном опыте, в законодательство страны внесены соответствующие изменения и учрежден институт участкового.

Было сообщено, что обращения о нарушении сотрудниками прав и свобод человека и гражданина оперативно и объективно расследуются соответствующим управлением министерства, результаты докладываются и принимаются соответствующие меры. Только за последние пять лет за грубое обращение с гражданами, различные правонарушения, словом, нарушение гражданских прав были наказаны 1579 сотрудников. В том числе 146 человек были отстранены от службы в органах внутренних дел, 134 - освобождены от занимаемой должности, 6 человек привлечены к уголовной ответственности.

Было доведено до внимания, что приняты необходимые меры по реконструкции мест временного содержания в соответствии с современными стандартами, созданы необходимые условия для проведения наблюдателями от правительственных и неправительственных организаций свободного и неограниченного мониторинга в местах временного содержания. Было отмечено, что за последние пять лет в местах временного содержания проведено 1697 мониторингов.

Содокладчики выразили признательность за подробную информацию о проводимой работе в области защиты прав и свобод человека.

На встрече был обсужден также ряд других вопросов, даны ответы на вопросы гостей.

АЗЕРТАДЖ