Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны во время посещения подразделений, расположенных на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района, наблюдал за передовыми позициями противника.

Министр обороны встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в подразделениях, расположенных в сложных климатических условиях горной местности на линии противостояния с противником, где министру было доложено об оперативной обстановке на местности.

Министр обороны побывал в окопах на боевом дежурстве военнослужащих, поинтересовался их боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями.

Министру также было доложено, что подразделения, дислоцированные на передовой линии, обеспечены всем необходимым для несения службы в зимний сезон.

Представители министерства провели беседу и пообедали с личным составом.

Выразив уверенность в том, что задачи, поставленные главой государства перед Вооруженными силами, будут выполнены на должном уровне, министр обороны высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.

Встретившись с местными жителями одного из сел, расположенных в прифронтовой зоне, руководство Министерства обороны обсудило вопросы обороны населенных пунктов и безопасности населения.

Р.Д., И.А.