В 2017 году будут приняты дополнительные меры для усиления военного потенциала Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, выступая на прошедшем под его председательством заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам.

Отметим, что глава государства заявил, что пути решения нагорно-карабахского конфликта известны.

«Наша позиция остается неизменной. Территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Все оккупационные силы должны быть выведены с наших земель. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Вот пути урегулирования конфликта. Иного пути быть не может. Азербайджан никогда не позволит создать на своих землях второе надуманное армянское государство», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что в апреле 2016 года азербайджанская армия нанесла серьезные удары по оккупантам и освободила от оккупации тысячи гектаров земель.

«Это - наша славная историческая победа, которая вновь демонстрирует силу нашего государства, народа, нашей армии. Это еще раз показывает, что мы в любой момент можем решить вопрос военным путем», - заявил глава государства.

В своем комментарии 1news.az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вахид Ахмедов заявил, что, по сравнению с 2016 годом, в наступившем году государством предусмотрено выделить свыше одного миллиарда манатов на укрепление военного потенциала страны.

«Минувший год очень важен с точки зрения урегулирования конфликта. В результате апрельских боев армянская сторона потерпела поражение и даже выразила готовность вернуться к переговорному процессу, тем самым в очередной раз пытаясь пустить пыль в глаза мировому сообществу. Однако очевидно, что Армения не готова к деоккупации азербайджанских территорий и только тянет время. Полагаю, что международные структуры, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ должны оказать воздействие на страну-агрессора и заставить ее вывести свои оккупационные войска с захваченных азербайджанских земель. В противном случае Азербайджан может прибегнуть к военному способу решения затянувшегося конфликта. Для этого наша страна обладает достаточно мощным военным потенциалом, подготовленной армией, у которой сегодня как никогда высокий патриотический настрой.

Лично я не надеюсь и не питаю иллюзий по поводу того, что армянская сторона когда-нибудь сядет за стол переговоров и озвучит хоть какие-то конструктивные предложения. И если принять во внимание тот факт, что в мировой истории практически не было случаев, когда захваченные врагом чужие территории возвращались путем мирных переговоров, то, как мне кажется, рано или поздно нам придется освобождать свои земли именно силовым методом», - заявил В.Ахмедов.

Он, однако, не исключил, что в наступившем году политика США в отношении Южно-Кавказского региона может активизироваться.

«Наряду с посредническими усилиями России в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, роль США в этом вопросе может возрасти. Полагаю, что избранный президент США Дональд Трамп в своих заявлениях может затронуть и карабахскую проблему», - заключил азербайджанский парламентарий.

Матанат Насибова