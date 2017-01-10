10 января первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, председатель комитета по науке и образованию парламента Иса Габиббейли, депутаты Нариман Алиев, Шамсаддин Гаджиев, Гусейнбала Мираламов, Айдын Мирзазаде совершат визит в столицу Исламской Республики Иран – Тегеран.

Как сообщили в пресс-службе парламента, делегация примет участие в церемониях в связи с кончиной экс-президента Исламской Республики Иран аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Визит завершится 12 января.

АЗЕРТАДЖ