Президент Латвии Раймондс Вейонис совершит в ближайшие месяцы визит в Баку, где примет участие в V Глобальном бакинском форуме.

Об этом 1news.az во вторник сообщил пресс-советник президента Янис Сикснис.

Точных дат и других подробностей о предстоящем визите пока нет, так как его детали находятся в разработке, отметил он.

Даты проведения V Глобального бакинского форума пока также не оглашены, но, по традиции, это ежегодное мероприятие проводится в азербайджанской столице в начале марта. Мероприятие проводится при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви.

Глобальные форумы проводятся в Баку с 2013 года. В работе IV Глобального бакинского форума в марте 2016 года приняли участие около 300 глав государств и правительств, а также влиятельные политические деятели.

Темой форума в прошлом году был выбран многополярный мир. Обсуждали в прошедшем году преимущественно конфликты на этнической, религиозной и политической почве, глобальные проблемы в сферах развития демократии, образования, экологии и энергетической безопасности.

Елена Остапенко, Э.Т.