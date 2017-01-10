Азербайджанская армия во время боев в начале апреля 2016 года полностью развенчала миф о мощи армянской армии.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на состоявшемся под его председательством заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам.

«Апрельские бои – это и наша блистательная победа, демонстрация в очередной раз мощи Азербайджанского государства, и свидетельство того, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией и будем достойно отвечать на все провокации», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в результате контрнаступления азербайджанской армии врагу был нанесен сокрушительный удар, освобождены тысячи гектаров земель.

«В то же время созданный Арменией на протяжении многих лет миф был полностью разрушен. Они и сами признают, что без помощи из-за рубежа им и недели не устоять перед нами», - заявил глава Азербайджанского государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.