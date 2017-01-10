USD1.7742
EUR1.8824
RUB0.0296
Brent55.04
WTI52.04
Золото1 184.87
S&P 500 Index2 268.90
Nikkei 22519 325.97
Политика

Президент Ильхам Алиев: Армении без помощи извне и недели не устоять перед Азербайджаном 10.01.2017 17:32

Азербайджанская армия во время боев в начале апреля 2016 года полностью развенчала миф о мощи армянской армии.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на состоявшемся под его председательством заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам.

«Апрельские бои – это и наша блистательная победа, демонстрация в очередной раз мощи Азербайджанского государства, и свидетельство того, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией и будем достойно отвечать на все провокации», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в результате контрнаступления азербайджанской армии врагу был нанесен сокрушительный удар, освобождены тысячи гектаров земель.

«В то же время созданный Арменией на протяжении многих лет миф был полностью разрушен. Они и сами признают, что без помощи из-за рубежа им и недели не устоять перед нами», - заявил глава Азербайджанского государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.

402количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
История девушки, променявшей замужество за шейхом на жизнь «девочки по вызову»: На меня хотели надеть хиджаб! – ФОТОБлогер Мехман Гусейнов отпущен на свободу - ОБНОВЛЕНОСексуальный повар из Турции свел с ума соцсети своим умением обращаться с мясом – ФОТО – ВИДЕОФидан Гасанли: «Ночной клуб не место для азербайджанской женщины», или Как не прослыть «потаскухой»…Число погибших при обвале тента в мечети в Стамбуле увеличилось до трех человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНОКриштиану Роналду впервые вышел в свет с новой возлюбленной – ФОТОПогибли захваченные в плен ИГИЛ турецкие военные - ФОТОКыванч Татлытуг комментирует слухи о разводе и покидает Турцию – ФОТОМЧС Азербайджана прокомментировало информацию о подводной лодке, подаренной азербайджанским олигархом - ФОТО - ВИДЕОДомогательства в общественном транспорте – проблема, с которой сталкивалась практически каждая женщина – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 января22:33 Делегация Милли Меджлиса примет участие в церемониях в связи с кончиной экс-президента Ирана22:06 Старые долги за газ будут рассчитываться по прежним тарифам21:45 На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,721:23 Президент Азербайджана принял делегацию во главе с госсекретарем МИД Франции21:00 В Алабаме задержали злоумышленника, захватившего заложников в банке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО20:35 В России маньяк-полицейский признался в убийстве 59 женщин20:09 Умерла журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны19:51 В Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему девушку19:47 Ринат Гусейнов присоединился к «Карабаху»19:30 В столице Азербайджана прошел КВН – баттл «Хочу в Сочи вместе со «Сборной Баку» – ФОТО – ВИДЕО19:10 Утвержден бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2017 год18:59 Президент Латвии примет участие в крупном форуме в Баку18:49 «Нефтчи» работает над «физикой» - ВИДЕО18:36 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности»18:28 Известный ведущий телеканала CNN посетит Баку – ФОТО