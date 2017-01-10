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Политика

2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности» 10.01.2017 14:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2017 год «Годом исламской солидарности».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом глава государства заявил на состоявшемся под его председательством заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов.

По окончании выступлений Президент Ильхам Алиев выступил с заключительной речью.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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