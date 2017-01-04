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Политика

В результате ДТП около оккупированного Агдама получил тяжелые увечья армянский военнослужащий 04.01.2017 11:30

В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые увечья получил армянский военнослужащий

Как стало известно из достоверных источников, в результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые увечья получил военнослужащий армянских вооруженных сил Валод Шабатян.

Сообщается, что происшествие произошло недалеко от оккупированного армянами города Агдам.

Военнослужащий, проходящий службу в дислоцированной в Карабахе воинской части, потерял управление автомобилем марки «ГАЗ-24», автомобиль перевернулся. В настоящее время врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Напомним, что лишь по официальным данным, только в декабре с участием армянских военнослужащих было совершено несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Не исключена вероятность того, что распространяя подобные сообщения, армянская сторона тщательно старается скрыть свои потери на фронте.

Так, 8 декабря в Сюникской области Армении в результате ДТП автомобиль марки Lexus с номерами Минобороны вылетел с проезжей части и скатился в овраг.

В результате происшествия погибли сотрудники охраны министра обороны Армении - капитан Алексан Симонян и лейтенант Армен Мусикян.

23 декабря недалеко от села Ерасх Араратской области Армении внезапно загорелся автобус, перевозивший военнослужащих с учебно-тренировочных сборов в Нагорный Карабах.

Хотя в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, однако полностью сгорело транспортное средство, личные вещи, имущество, а также штатное оружие солдат и боеприпасы.

Наконец, 29 декабря в ДТП попали замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Энрико Априамов и сопровождающие его лица.

Движущийся на высокой скорости по трассе Ереван-Арташат служебный автомобиль марки Lexus врезался в столб.

На данный момент Э.Априамов находится в реанимационном отделении под контролем врачей. О состоянии других участников ДТП ничего не сообщается.

1news.az

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