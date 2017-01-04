ВС Армении из крупнокалиберных орудий обстреляли азербайджанские позиции

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 31 раз, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Паравакар и Беркабер Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Баладжафарли и Гызылгаджилы Газахского района, в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Намирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.