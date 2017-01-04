НАТО не играет никакой роли в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта – Зампомощника генсека НАТО

НАТО не играет никакой роли в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Об этом сказал зампомощника генсека НАТО Джейми Ши, отметив, что этой миссией занимается ОБСЕ, в частности, Минская группа ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США, передают армянские СМИ.
В то же самое время Джейми Ши отметил: «Мы поддерживаем усилия Минской группы по нахождению мирного решения. Мы – сторонники мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и, конечно, надеемся, что все стороны продемонстрируют сдержанность».
Он также выразил надежду на то, что нагорно-карабахский конфликт не станет преградой для эффективного сотрудничества между Арменией и НАТО.
Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
Эльшан Рустамов, Г.Р.