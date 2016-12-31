Официальные органы Армении подтвердили, что тело погибшего азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова находится у них.

Как сообщили в Госкомиссии по делам пропавших без вести, взятых в заложники и плен, соответствующие международные органы проинформированы и предпринимаются необходимые шаги.

В сообщении Госкомиссии отмечается, что тела погибших в ходе боестолкновения военнослужащих должны сразу же после завершения военных действий возвращаться, что является непреложным принципом международного права.

«Но, несмотря на то, что прошло три дня противная сторона замедляет процесс возвращения тела военнослужащего. Вместе с тем продолжаются шаги по возвращению тела азербайджанского солдата. О процессе возвращения общественность будет дополнительно проинформирована», - говорится в сообщении.

АПА