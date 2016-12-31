Вооруженные силы Армении в течение суток в различных направлениях 58 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскепар Ноемберянского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы, Гаймаглы, Ашагы Аскипара Газахского района, в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шураабад Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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