«Призываем стороны продолжать строго придерживаться взятых на себя обязательств по поддержанию режима прекращения огня и незамедлительно предпринять все необходимые шаги по стабилизации ситуации».

Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«По поступающей информации, на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения. Сообщается о жертвах среди военнослужащих с обеих сторон. Мы выражаем соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Призываем стороны продолжать строго придерживаться взятых на себя обязательств по поддержанию режима прекращения огня и незамедлительно предпринять все необходимые шаги по стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

«Что касается заявления генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи, то позиция государств-членов ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту четко выражена в их совместном заявлении, принятом 14 октября с.г. в Ереване», - отмечается в сообщении.

АПА