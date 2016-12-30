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Политика
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МИД России высказалcя по поводу заявления Николая Бордюжи 30.12.2016 21:41

«Призываем стороны продолжать строго придерживаться взятых на себя обязательств по поддержанию режима прекращения огня и незамедлительно предпринять все необходимые шаги по стабилизации ситуации».

Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«По поступающей информации, на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения. Сообщается о жертвах среди военнослужащих с обеих сторон. Мы выражаем соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Призываем стороны продолжать строго придерживаться взятых на себя обязательств по поддержанию режима прекращения огня и незамедлительно предпринять все необходимые шаги по стабилизации ситуации», - говорится в сообщении.

«Что касается заявления генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи, то позиция государств-членов ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту четко выражена в их совместном заявлении, принятом 14 октября с.г. в Ереване», - отмечается в сообщении.

АПА

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