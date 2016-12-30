Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Солидарность: пример Азербайджана и исторические задачи» заместителя руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом внешних связей, посла, члена Политического Совета Партии «Йени Азербайджан» Новруза Мамедова.

Приводим данный материал без изменений:

«Уже несколько лет азербайджанцы отмечают свой день солидарности. У каждого народа есть своя философия национального единства. В истории и азербайджанцев имелись грандиозные даты, выражающие единство и равенство. Однако в 90-х годах прошлого столетия с началом второго периода независимости, завоеванной в ХХ веке, понятие солидарности обрело новое содержание, поскольку на современном историческом этапе солидарность азербайджанцев нужно было связывать с процессом строительства независимого государства. Общенациональный лидер Гейдар Алиев мастерски справился с этой задачей, и теперь каждый азербайджанец знает, в чем заключается солидарность. За прошедший период проводились съезды солидарности азербайджанцев мира. На каждом из них были поставлены серьезные задачи. Анализ показывает, что этот процесс был очень содержательным и систематическим. В итоге осуществлена большая организационная работа, включая и диаспорские структуры. Сейчас перед азербайджанцами мира стоят новые задачи. Обращение Президента Ильхама Алиева по данному поводу насыщено интересными мыслями.

Единство народа: концепция солидарности Общенационального лидера

По приговору истории в ХХ столетии Азербайджан обрел второй раз независимость в 90-х годах прошлого столетия. Этот период имел свои социальные, политические, геополитические, экономические и культурные особенности. В период существования СССР единство общества в национальных республиках обеспечивалось на основе советской идеологии. При этом вопрос о национальной идее не поднимался: люди идентифицировали себя как советский гражданин. Мы не хотим останавливаться на преимуществах и недостатках этой модели. Здесь значимым является вопрос о том, как обеспечивались социальное единство, общность и солидарность в странах, обретших независимость после распада Советов. Вот в этом плане республики, входившие в состав единого СССР, избрали разные пути. Опыт Азербайджана показывает, что он избрал самый удачный курс.

Социально-философские аспекты вопроса проанализированы. Но с точки зрения государственности проблема настолько актуальна и сложна, что есть серьезная потребность в продолжении исследований в этой области. В этом плане солидарность азербайджанцев следует воспринимать в качестве крайне важного вопроса, над которым стоит задуматься. Чтобы осознать его важность, кратко рассмотрим смыслы, в которых употребляется понятие «солидарность» в философии и науке. Мы остановимся главным образом на термине «социальная солидарность».

Солидарность есть единство группы или этноса. Она возникает из единства интересов, в то же время сама формирует единство интересов. Сюда входят взаимопонимание, общность норм и задач. Обобщая сказанное, солидарность можно представить как способ объединения людей в единый социальный организм.

Одной из важных сторон этой проблемы является то, что в разных обществах солидарность имеет разное содержание. В примитивных обществах солидарность строится главным образом на родственных связях. Для современных же обществ существуют другие критерии. Здесь роль играют историческая эволюция конкретной страны, специфика национального менталитета, особенности политической системы, геополитические особенности региона, в котором находится страна, историко-географические факторы и т.п. По мнению социолога Эмиля Дюркгейма, вид социальной солидарности регулируется типом общества. У каждого общества своя, соответствующая ему модель солидарности. Значит, солидарность исторична, и для каждого исторического момента необходимо найти соответствующую форму единства. Если она не будет найдена, то даже самая эффективная модель единства может поставить общество в затруднительное положение.

Так, например, Эмиль Дюркгейм считал, что органическая солидарность встречается в современных обществах и имеет своим корнем взаимозависимость людей. При этом принципиальную роль играет доверие индивидов друг к другу.

Значит, для обеспечения солидарности в современных обществах нужны специальные механизмы сплачивания. Она бывает увязана с соответствующим идеологическим концептом. Идеология наряду с другими факторами позволяет обеспечивать единство представителей этноса в любых уголках мира. По этой причине определение правильной идеологической концепции для современных обществ имеет стратегическое значение как в плане независимой государственности, так и в плане формирования гражданского общества.

Азербайджанство: в свете трех аспектов солидарности

А какой смысл вкладывается в содержание солидарности в независимом Азербайджане, и какой конкретно идеологический концепт выбран для ее обеспечения? Прежде всего отметим, что на современном этапе, в период независимости автором модели солидарности азербайджанцев является Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Именно по инициативе Общенационального лидера и благодаря его конкретным шагам вопрос обеспечения солидарности азербайджанцев мира нашел свое разрешение. Этот процесс начался в результате объявления 31 декабря постановлением Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики «О дне солидарности и единства азербайджанцев мира» от 16 декабря 1991 года днем солидарности азербайджанцев мира. В дальнейшем Милли Меджлис Азербайджана принял такое же постановление в масштабе всего общества. Таким образом, начался долгий и очень славный в плане объединения азербайджанцев путь.

Основные принципы солидарности азербайджанцев кратко и лаконично изложены в следующих высказываниях Гейдара Алиева: «Где бы ни было, солидарность, единство азербайджанцев – одно из главных условий. Мы стремимся сплотить все силы внутри Азербайджана. Одновременно и азербайджанцы, живущие за пределами Азербайджана, должны объединить свои силы. Между различными силами, группами могут быть разногласия. Это – естественно. Но, чтобы защитить независимость Азербайджана, сохранить территориальную целостность, все должны оставить в сторону посторонние мысли и служить одной цели».

В этих словах нашли отражение фундаментальные положения того содержания, которое вкладывал в солидарность азербайджанцев на современном этапе Гейдар Алиев. Это – положения идеологии азербайджанства в целом. Наряду с другими вопросами, азербайджанство – основной идейный источник и концепции солидарности. Основываясь на этом, указанные выше моменты можно сгруппировать следующим образом:

Во-первых, вопрос солидарности азербайджанцев выходит за политико-географические границы Азербайджанской Республики. Сюда входят азербайджанцы, проживающие во всех регионах мира. Иными словами, поставлен вопрос о единстве и равенстве азербайджанцев как единой нации. Это означает, что все азербайджанцы, независимо от того, где они живут, несут ответственность за будущее азербайджанского народа и государства. Этот принцип имеет стратегическое значение, так как впервые в истории вопрос независимого государства лаконично и четко поставлен в контексте солидарности.

Независимость Азербайджана напрямую связана с обеспечением единства нации. Отметим, что этот момент сыграл важную роль в развитии национальной государственности в Европе. К примеру, Юрген Хабермас подчеркивал решающую роль в формировании нации ощущения каждым его членом другого члена этой нации. Именно в этом аспекте актуализировал вопрос солидарности в Азербайджане Гейдар Алиев. Это необходимо понимать и как способ достижения национального единства в новых исторических условиях, потому что в эпоху сначала царской России, а затем и СССР вопрос единства, солидарности отдельной нации вообще не ставился, что логически бросало тень на механизмы, на которых в меняющихся исторических условиях должен был основываться коллективизм. Учреждение дня солидарности азербайджанцев мира с этой точки зрения означает ритуализацию вопроса национального единства на основе успешной модели Общенационального лидера. Значит, эта дата – не просто память, а основной принцип философии объединения азербайджанцев на данном этапе истории в единый организм.

Во-вторых, солидарность ни в коем случае не должна наносить в Азербайджане ущерб обеспечению в обществе плюрализма мнений. Плюрализм, право на демократическое мышление должны быть сохранены в полном своем содержании. Отдельные группы или партии самостоятельно могут свободно выражать свои мысли, связанные с политическим будущим страны. Это означает, что солидарность на современном историческом этапе выносится на повестку в контексте строительства демократического государства и гражданского общества. Общенациональный лидер представляет оптимальную для Азербайджана модель. Так, солидарность должна проявляться в сохранении азербайджанцами национально-культурных ценностей, активной интеграции в общество в странах проживания, защите независимого государства. При этом наличие различий в позициях различных групп должно восприниматься нормально, и солидарность должна формироваться как единство различий. Это – достаточно органическое единство.

Другие идеологически и культурно значимые оттенки связаны с признанием ведущей роли мультикультурной среды в формировании солидарности в обществе. Сегодня мир признает, что Азербайджан демонстрирует прекрасный образец мультикультурализма. Без идеологического концепта, в том числе и без идеи солидарности, выработанных Общенациональным лидерм, нынешние успехи в области мультикультурализма были бы невозможны. Солидарность играет роль феномена, направляющего мультикультурный образ мышления в единое русло, объединяющего его вокруг стратегических целей. Культурные и религиозные различия стимулируют позитивную энергию единства общества, дают толчок в целом для становления органического единства социума.

Примечательно, что Гейдар Алиев выдвинул очень эффективную формулу распространения такого подхода на азербайджанцев всего мира. Это нашло отражение в том, что наряду с сохранением собственных национальных ценностей обязательным условием является и интеграция азербайджанцев в общество в странах, где они живут. Иными словами, азербайджанец не только должен сохранить собственные национально-духовные и нравственные качества, но и должен оставаться открытым для всей мировой культуры. Он постоянно должен работать над собой, модернизироваться. С исторической точки зрения очень важно увязывать современность с солидарностью. Несомненно, азербайджанские ученые должны глубоко изучить теоретические аспекты и политико-идеологические стороны этого вопроса.

В-третьих, солидарность азербайджанцев мира должна иметь реальное содержание в аспектах защиты независимого государства и сохранения территориальной целостности. Это «одна цель и один приоритет» солидарности. Тем самым защита независимого государства должна пониматься как священный долг каждого азербайджанца независимо от страны его проживания. Такой подход на современном этапе истории означает демонстрацию прекрасной для Азербайджана модели понятия «политическая нация».

Для большей ясности проведем одно сравнение. В Армении солидарность представлена в контексте готовности к войне и продолжению оккупации захваченных территорий другого государства. Особое место здесь занимает введение в сознание людей идеи надуманного геноцида и на этой основе ненависти к другим нациям. Нужно прямо сказать, что солидарность, основанная на таких представлениях, есть не реальное единство, а, скорее, угроза существованию другого. Естественно, это – подход, не имеющий в контексте требований XXI века будущего.

Обращает внимание на себя тот факт, что Общенациональный лидер придавал значение солидарности в контексте защиты государства и сохранения территориальной целостности. При этом наряду с политическими, военными аспектами, аспектами безопасности, важную роль играет и культурный фактор, так как современная эпоха – эпоха соревнования культур, развития человеческого фактора. Защита государства наряду с другими факторами тесно связана и с защитой, развитием и пропагандой в мире культуры. Именно по этой причине после прихода Гейдара Алиева к власти были системно разработаны и реализованы программы по пропаганде в мировом масштабе азербайджанской культуры. Фонд Гейдара Алиева, руководимый Мехрибан ханум Алиевой, оказывает неоценимые заслуги в этом направлении. Проекты, реализуемые Фондом в различных странах, в том числе и в странах Европы, доводят до народов мира дух азербайджанской культуры, благодаря чему человечество понимает истинную суть независимого азербайджанского государства. Несомненно, отмеченный момент в контексте современных требований играет особую роль.

В этой связи солидарность имеет принципиальный смысл и для защиты территориальной целостности. Вопрос состоит в том, что, если общество не может обеспечить собственную политико-духовную целостность, то оно оказывается под интеграционной волной глобализации и утрачивает свою национальную самобытность. По этой причине общество не может стать равноправной стороной в глобальном диалоге культур и цивилизаций. Тогда о суверенитете ни государства, ни народа говорить не приходится. Значит, в модели Гейдара Алиева суверенитет прямо связан с обеспечением суверенитета. И это нужно воспринимать как идейную новизну для постсоветского пространства, поскольку пока среди других бывших советских республик силы, которая бы представила солидарность в этом содержании, не было.

Диаспорское строительство: четыре съезда и основные задачи, стоящие перед азербайджанцами

Понимание солидарности азербайджанцев мира в отмеченных выше контекстах актуализирует вопрос диаспоры. Очевидно, что для реализации идеи солидарности важным условием является объединение азербайджанцев, проживающих во всех уголках мира, в единую организационную структуру. По этой причине Общенациональный лидер придавал большое значение созданию и эффективной деятельности азербайджанских диаспорских организаций. Этот курс в настоящее время успешно развивает Президент Ильхам Алиев. Это наиболее очевидно из содержания осуществляемых в этом направлении мероприятий.

До сих пор состоялись четыре съезда азербайджанцев мира. Первый съезд состоялся 9-10 ноября 2001 года в Баку. Он был проведен на основании особого распоряжения Гейдара Алиева от 23 мая 2001 года. Это был очень успешный старт, который открыл поле для деятельности в нескольких направлениях. Так, он сформировал базу для дальнейшего укрепления связей наших соотечественников, живущих в различных странах мира, с независимой Азербайджанской Республикой. Всем известно, насколько это важно, потому что первичным условием солидарности является объединение всех азербайджанцев вокруг единой идеи. А путь к нему лежит через укрепление связей с нашим независимым государством – Азербайджанской Республикой. Специалисты особо подчеркивают, что из данного фактора в качестве логического следствия вытекает другой процесс – обеспечение единства и солидарности между азербайджанцами мира. Так, открылись широкие возможности для усиления и координации деятельности азербайджанских общин, обществ и объединений, что в историческом ракурсе имеет особое значение. Все это происходило на фоне важных шагов на пути реализации национальных идеалов, идей азербайджанства.

Самым запомнившимся моментом первого съезда стала программная речь Общенационального лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алиев в своей речи придал особое значение обеспечению национального единства и солидарности между азербайджанцами мира. Общенациональный лидер довел до внимания участников съезда важность укрепления связей азербайджанского государства и азербайджанцев мира, логически обосновал необходимость сохранения и развития азербайджанского языка и национальных ценностей, объединения усилий с целью реализации этих задач.

Необходимость эффективной реализации поставленных на этом съезде задач создала почву для создания чуть позже Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах (нынешний Государственный комитет по работе с диаспорой). Тем самым диаспорская политика Азербайджана обрела системную и устойчивую форму.

Второй съезд по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 8 февраля 2006 года состоялся 16 марта 2006 года в городе Баку. Этот форум дал новый импульс диаспорскому строительству и укреплению нашей национальной солидарности. На съезде на основе серьезного анализа нынешнего состояния азербайджанской диаспоры была обоснована важность координации деятельности организаций, работающих в этой сфере. Был затронут вопрос об усилении деятельности в информационной сфере, расширении связей с диаспорскими организациями других народов.

«Хартия Солидарности Азербайджанцев Мира», принятая в 2008 году Координационным Советом Азербайджанцев Мира, является концептуальным документом, определяющим направления деятельности диаспоры. В документе нашли отражение задачи диаспоры, определенные на основе курса Гейдара Алиева. В нем проанализированы самосознание азербайджанского народа, его национально-духовные ценности и современный уровень развития. Кроме того, в документе изложены перспективы интеграции наших соотечественников в общества стран проживания и определены предстоящие задачи.

Третий съезд азербайджанцев мира состоялся 5-6 июля 2011 года в городе Баку. На съезде было принято решение о реорганизации деятельности Координационного Совета Азербайджанцев Мира. Съезд принял решение о продолжении деятельности Совета.

Наконец, четвертый съезд азербайджанцев мира, состоявшийся в июне 2016 года, подтвердил, что процесс организации азербайджанцев мира в качестве единой монолитной силы стал одним из приоритетных направлений внешней политики республики. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на форуме определил новую стратегическую линию – выход в мировое информационное пространство современного мира.

Обращение Президента: к новым вершинам

Содержание вопросов, обсуждавшихся на четырех съездах азербайджанцев мира, отмеченных выше, и принятые на них решения свидетельствуют о том, что за прошедший период проводилась целенаправленная и системная работа по обеспечению солидарности. Об общем содержании проделанной работы Президент Ильхам Алиев наиболее полно сказал в обращении к азербайджанцам мира, еще раз отметив, что государство внимательно к судьбе наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что независимо от страны проживания, каждый азербайджанец должен жить проблемами нашего государства и нашего народа. Он отметил, что азербайджанцы должны делать все возможное для решения этих проблем. При рассмотрении этих мыслей с высоты пройденного пути они звучат как новые задачи. Наше общество должно на новом уровне активизироваться в процессе государственного строительства. Этого требуют условия современного периода, вызовы, порожденные им. Если на первом съезде были определены общие задачи и решено направлять и систематизировать деятельность диаспор, то на втором и третьем съездах перед азербайджанцами мира была поставлена задача решить более конкретные проблемы. Среди них была и задача направлять информационную деятельность в конкретное русло. На повестке дня четвертого же съезда был вопрос обеспечения солидарности на новом концептуальном уровне. Сейчас высокую организационную деятельность следует вести параллельно с усилением солидарности, еще более стараться для геополитического развития страны. Основные положения этого нашли свое отражение в речи главы государства на четвертом съезде. Специалисты характеризуют ее как программу деятельности, определяющую в современных геополитических условиях цели и задачи азербайджанской диаспоры. Глава государства особо отметил, что «работа, отношения, налаженные в Азербайджане за 15 лет с диаспорскими организациями, привели к совершенно новой ситуации».

Ее основные признаки определяются спецификой картины, вызванной современными геополитическими трендами. В этом плане налаженная с азербайджанской диаспорой работа и связи, содержание ее деятельности должны быть подняты на новый уровень. В этом ряду одной из важных задач должно быть лоббирование интересов азербайджанского государства. При этом имеется в виду широкий спектр факторов, начиная от активизации в информационной войне и кончая координацией действий диаспорских организаций, усилением сотрудничества с аналогичными организациями других народов.

Глава государства особо подчеркнул необходимость на фоне новых геополитических трендов тесной координации диаспорских организаций, государственных органов и общественных структур. Так, посольства Азербайджана должны усиливать свою деятельность в указанном направлении. Это нужно для того, чтобы «…проживающие в мире азербайджанцы никогда не теряли связей со своей исторической Родиной, …были связаны с Азербайджаном».

Если учесть, что в настоящее время в мире живет около 50 миллионов азербайджанцев, то можно понять, какие важные для азербайджанской государственности цели ставит господин Президент, потому что 10 миллионов этого населения живут в нынешних границах независимой Азербайджанской Республики. И, вне всякого сомнения, объединение, сплочение 40 миллионов наших соотечественников в единый организм во имя независимого и демократического азербайджанского государства – стратегически важное событие. На данном этапе благодаря единству диаспоры, государственные органов и общественных организаций мы можем справиться с этой священной задачей. Значит, очередным приоритетом должна стать демонстрация мощи азербайджанского государства, чтобы эту мощь через его людей ощутили в каждом уголке мира. И нужно обязательно достичь этой высокой цели, поставленной главой государства перед азербайджанским общества и народом в целом.

Руководитель страны высказал очень важные в вышеуказанном контексте мысли о необходимости поднять информационную деятельность на содержательно новый уровень. Президент Ильхам Алиев сказал, что нужно сделать многое для того, чтобы довести до мира правды об Азербайджане. На четвертом съезде азербайджанцев мира Президент сказал: «Мы, как государство, пытаемся это сделать. Но многое зависит и от диаспорских организаций. В частности, мы это видим в информационном обеспечении в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. На протяжении многих лет армянская диаспора в мире ведет очень грязную кампанию против нас».

При этом основная цель противников заключается в том, чтобы очернить, сформировать антидемократический имидж Азербайджана. И именно против этих тенденций и должна быть организована весомая и более эффективная информационная деятельность. В настоящее время это должно быть одной из основных задач, стоящих перед диаспорскими организациями. В качестве одного из шагов, необходимых для достижения этой цели, господин Президент отметил объединение диаспорских организаций. В настоящее время существует 462 диаспорские организации. Их скоординированная деятельность будет сопровождаться, разумеется, трудностями. Поэтому существует большая потребность в интеграционных процессах внутри диаспоры.

Таким образом, глава государства Ильхам Алиев на четвертом съезде азербайджанцев мира поставил перед диаспорами, государственными органами и общественными организациями стратегические задачи. Президент довел до внимания, что это имеет большое значение для сохранения успехов, достигнутых Азербайджаном в годы независимости. А путь к таким целям лежит через ответственность каждого азербайджанца и патриотическое исполнение им возложенных на него обязательств.

В данном контексте следующие слова Президента Ильхама Алиева составляют анатомию предстоящих задач. Глава государства сказал: «В настоящее время Азербайджанская Республика вступила в очень ответственный этап своего развития. Мы поставили перед собой большие задачи, направленные на процветание нашей Родины, наращивание ее могущества и укрепление суверенитета. Для решения данных задач все наши соотечественники, в том числе и проживающие за рубежом, должны тесно сплотиться, независимо от места проживания, решительно отстаивать наши национальные интересы, вести принципиальную борьбу с провокационными деяниями антиазербайджанских кругов».

И нет сомнений в том, что эти слова должны восприниматься в качестве основных принципов выхода как единства, так и активной деятельности азербайджанцев мира на новый уровень. Глава государства не только придал новые содержательные оттенки вопросу солидарности азербайджанцев мира в контексте вызовов современности, но и еще раз заявил о стратегических целях независимой государственности. И каждый гражданин Азербайджана убежден, что под руководством Президента Ильхама Алиева будет уверенно подниматься к новым вершинам! Солидарность приведет нас к новым победам!»

Newtimes.az