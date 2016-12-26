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Политика

«Платформа для Мира» - важная база для установления доверия между Азербайджаном и Арменией - Мубариз Ахмедоглу 26.12.2016 12:31

Повышение внимания армян к Азербайджану, созданная в Баку «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном»  - причины, толкающие официальных лиц Армении на провокации, считает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Для того, чтобы заработали клише о враждебности Азербайджана в отношении Армении, и чтобы запугать армян, Серж Саргсян должен пойти на военную провокацию. На фоне наблюдаемой активности в конфликтных регионах на пространстве СНГ очень вероятно использование Арменией военных инцидентов. В случае армянских провокаций в Нагорном Карабахе азербайджанская армия сегодня больше готова ответить на них, чем в прошлые периоды», - заявил М.Ахмедоглу.

Параллельно с этим, по его словам, возникла очень интересная ситуация.

«Если международное сообщество во главе с Россией, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ окажут серьезную поддержку «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном» с целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта, это может стать фактором для предотвращения войны. Это станет демонстрацией Армении позиции международного сообщества. Таким образом, международное сообщество продемонстрирует Армении, что является сторонником диалога между азербайджанцами и армянами, а также поддерживает поиски мира, приветствует сотрудничество и диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха», - сказал политолог.

Он отметил, что важную роль в этом процессе могут сыграть европейские структуры.

«ЕС взял курс активизации в нагорно-карабахском урегулировании с условием невмешательства в функции Минской группы ОБСЕ. Поэтому меры по установлению доверия - самый важный вопрос для ЕС. Под этими мерами подразумевается установление связей между гражданами Армении и Азербайджана, различными социальными структурами гражданского общества двух стран, армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха. Реализация предусмотренных ЕС задач еще больше усилит мирный процесс в целом, в том числе работу подписанной в Баку  «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», а также будет достаточно сильным ударом по теории наследия армянских фашистов», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его убеждению, азербайджанский и армянский народы, придя к миру, внесут большой вклад в развитие и стабильность региона.

«Отказ же посла ЕС в Азербайджане Малены Мард от позиции по «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном» - серьезный удар по миру и мерам восстановления доверия. Поддерживать мир гораздо сложнее, чем поддерживать войну. Малена Мард должна была перетерпеть эти трудности», - считает политолог.

М.Ахмедоглу констатировал, что при нынешнем раскладе получается, что ОБСЕ против войны между Арменией и Азербайджаном, но и не поддерживает мир, ЕС же против войны и против мира.

Ялчин Алиев

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