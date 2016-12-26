Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 38 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов АР.

Эльшан Рустамов, Ф.Б.