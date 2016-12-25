Вооруженные формирования Армении в течение суток 35 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные на безымянных высотах в Газахском районе, с позиций в селе Чинари Бердского района и с безымянных высотах были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агбулаг, Коханеби и Мунджуглу Товузского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, находящихся в селе Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Абдуррахманлы, Горадиз, Горган Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.