«Президент Ильхам Алиев сыграл огромную роль в жизни не только своей страны, но и современного мирового сообщества.

Незабвенный Гейдар Алиев сумел сделать Азербайджан стабильной, положил конец кровопролитию, сделать так, что страна стала единой в своих намерениях. А Ильхам Гейдарович определил Азербайджан на мировой карте мира как важную стратегическую страну, которую уважают во всем мире».

Об этом сказал президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, комментируя прошедшую в ТАСС презентацию книги Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен».

Как подчеркнул В.Игнатенко, Президент Ильхам Алиев сумел обеспечить огромный прорыв в политическом и в экономическом плане «для такой важной страны как Азербайджан». «Сегодня ни один региональный вопрос не решается без Азербайджанской Республики. А самое главное – сегодня национальная самобытность и независимость Азербайджана стала необратимой», – подчеркнул В.Игнатенко, выразил уверенность, что Азербайджан и дальше будет развиваться как одна из важных и серьезных держав мира.

«Это все заслуга Президента Азербайджана, тех людей, которые окружают его, всего народа Азербайджана, который сплотился вокруг своего лидера и доверяет своему лидеру. Для меня очень важно, что в Москве, информационном агентстве ТАСС состоялась презентация книги, тут собрались люди, которые еще раз хотят подчеркнуть значение личности Ильхама Алиева», -заключил известный журналист и общественный деятель.

АЗЕРТАДЖ