«Я - Президент всего азербайджанского народа, каждого гражданина Азербайджана. Мой долг, чтобы по возможности каждый гражданин увидел и почувствовал продвижение к развитию, улучшению»

Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики

Народы становятся известны в мире не только благодаря своим богатым природным ресурсам и шедеврам материальной культуры, но и феноменальным личностям, играющим важную роль в мировой политике. Путь, определенный именно такими феноменальными личностями, становясь концепцией стратегического развития каждой нации, обеспечивает ей достойное место на международной арене.

Одна из таких уникальных личностей - основатель современного независимого Азербайджанского государства, великий лидер Гейдар Алиев не только создал сильное государство, но и вырастил профессионального лидера, способного успешно обеспечить после него преемственность многосторонних реформ. «Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее», - сказал Гейдар Алиев, представляя нашему народу Ильхама Алиева как своего достойного преемника. И короткий анализ 13-летней президентской деятельности действующего главы государства доказывает, что это были не предположения, а твердое убеждение. Внимательно рассмотрев деятельность Президента Ильхама Алиева как руководителя страны, успешно реализовавшего за минувший период стратегию, определенную общенациональным лидером, и обогатившего ее в соответствии с духом нового времени, вновь убеждаешься в том, что это лидер, способный мгновенно реагировать на вызовы современности, обладающий высокой эрудицией и управленческими качествами, всей душой привязанный к своему народу и государству. Азербайджан, руководимый Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня занимает достойное место в мировой политической системе. С ним считаются, к нему относятся с уважением и почтением.

В основе любви и доверия азербайджанского народа к Президенту Ильхаму Алиеву лежат лидерские качества главы государства. Самыми же важными его качествами, снискавшими любовь народа, являются присущие главе государства решительность и глубокое понимание национальных интересов, которые для него превыше всего. Каждое решение, принимаемое Президентом Ильхамом Алиевым, просчитывается исходя из национальных интересов Азербайджанского государства. Служить народу, быть Президентом каждого азербайджанца – такова жизненная философия главы государства.

В архиве АЗЕРТАДЖ собран богатый материал, отражающий основные моменты 13-летней президентской деятельности Ильхама Алиева, работу, проделанную им за это время, реализованные проекты. Рассматривая их, вновь убеждаешься в том, что успехам, завоеванным Азербайджаном, способствовали многогранная деятельность главы государства, коренные реформы, требующие от него смелости и решительности, его мудрая внутренняя и внешняя политика.

Ильхам Алиев: Без прозрачности мы не сможем провести ни одну реформу, и страна не сможет стремительно развиваться ни экономически, ни политически

Благодаря успешной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева, сплотившего в 2003 году вокруг себя миллионы людей призывом «Во имя богатого и могущественного Азербайджана», в нашей стране начал еще более успешно осуществляться процесс строительства демократического, правового и светского государства. Политические реформы, проводимые под руководством главы государства и ускорившие демократический процесс в Азербайджане, приобрели необратимый характер. Объявив приоритетом усиление борьбы с коррупцией и взяточничеством в стране, Президент принял действенные меры для устранения подобных явлений.

«Прозрачность – вопрос, определяющий будущее любой страны. Потому что без прозрачности мы не сможем провести ни одну реформу, и страна не сможет стремительно развиваться ни экономически, ни политически», - сказал Президент Ильхам Алиев. В рамках проводимых реформ, направленных на совершенствование деятельности государственных структур, повышение прозрачности, устранение бюрократических барьеров между гражданами и государственными структурами, он предпринял инновационный шаг - создал Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте. Глава государства дал указание о создании при агентстве центров «ASAN xidmət», обеспечивающих реализацию услуг, оказываемых гражданам государственными органами. Таким образом, были обеспечены повышение прозрачности в деятельности государственных органов, совершенствование оказываемых гражданам услуг, ускорение перехода на более удобные, современные электронные услуги с применением инноваций нового поколения.

Президент Ильхам Алиев считает основным условием в обеспечении прозрачности формирование профессиональных и независимых медиа. В качестве важного шага, направленного на обеспечение свободы слова, права получения людьми объективной информации, глава государства создал особый государственный механизм для поддержки развития и независимости СМИ. Началось оказание ежегодной единовременной материальной помощи редакциям за государственный счет. Постепенно повышая поддержку медиа, Президент, с учетом обращений Совета печати, в 2010 году вынес решение о строительстве в Баку жилого дома для журналистов, которое было сдано в эксплуатацию в 2013 году. Еще одно здание, построенное для журналистов, будет передано в их распоряжение в ближайшем будущем. Именно в Азербайджане впервые в мировой практике был построен и сдан дом для журналистов.

Одним из приоритетных вопросов в настоящее время является обеспечение свободы интернета в Азербайджане. Уже 70 процентов населения имеют возможность выхода в интернет. Представители медиа, высоко оценивающие поддержку Президента Ильхама Алиева развитию свободы слова и печати в Азербайджане, объявили главу государства «Другом журналистов».

Внешняя политика Азербайджана уже признана международным сообществом как успешная

Деятельность Президента Ильхама Алиева, направленная на укрепление устоев независимости нашей страны, особенно проявилась во внешней политике. Под руководством Ильхама Алиева, отдающего предпочтение во внешнеполитическом курсе сбалансированной концепции, международный авторитет Азербайджана еще более повысился. Увеличилось число друзей нашей страны, в ряд стран, желающих сотрудничать с нами, добавились новые.

Азербайджан был признан и принят в мире как надежный партнер. Одним из важных факторов, доказывающих это, стало избрание Азербайджана членом Совета Безопасности ООН. Это событие, являющееся самым большим достижением в истории нашей независимости, стало проявлением значения, придаваемого международным сообществом политике, проводимой в Азербайджане, и, в конечном итоге, деятельности Президента Ильхама Алиева. Это - свидетельство веры мирового сообщества в Азербайджан, его доверия нашей стране.

Важное значение имеет и предоставление Азербайджану права председательствования в Комитете Министров Совета Европы после двухгодичного членства в Совете Безопасности ООН. Это событие, ставшее значительным успехом в истории нашей дипломатии, характеризуется и как подтверждение того, что наша страна предпринимает успешные шаги в направлении членства в европейской семье, укрепляет свой демократический имидж, вносит важный вклад в сокровищницу общеевропейских ценностей.

Успешно решающий такие задачи, как достижение необратимости независимости Азербайджана, эффективное использование исторически сформировавшихся внешнеэкономических, внешнеполитических и культурных связей в интересах независимости, Президент Ильхам Алиев еще более упрочил место нашей страны в системе отношений между Востоком и Западом. Был развенчан миф, созданный армянской пропагандой и армянским лобби, мировое сообщество увидело их истинное лицо. Переведя борьбу за Карабах в наступательную дипломатию, Президент Азербайджана привлек внимание международных организаций к этой проблеме. Таким образом, международное сообщество признало и осудило Ходжалинский геноцид. Правда о нагорно-карабахской проблеме, об Азербайджане распространилась во всем мире, международное общественное мнение изменилось в пользу Азербайджана. Благодаря своей политике Азербайджан был признан во всем мире как миролюбивая, цивилизованная страна, проведена серьезная работа по налаживанию взаимных отношений с самыми крупными и влиятельными странами Европы и мира. Азербайджан стал основным игроком во всех региональных вопросах.

За последние десять лет в мире не было второй страны, развивающейся в экономической сфере такими высокими темпами как Азербайджан

Одной из основных целей концепции развития Президента Ильхама Алиева является обеспечение устойчивости экономического развития страны. Продолжая успехи нефтяной стратегии, автором которой является великий лидер Гейдар Алиев, глава государства начал работать над более сильной экономической моделью и достиг этой цели еще в первые годы президентства.

В результате деятельности Президента Ильхама Алиева экономика страны вступила в этап стремительного развития, увеличился государственный бюджет Азербайджана, было создано более 1 миллиона 300 тысяч новых рабочих мест, уровень бедности снизился с 50 до 5 процентов. Экономика Азербайджана, развивающаяся самыми быстрыми темпами в мире, выросла в 3,4 раза, промышленное производство – в 2,7 раза, сельское хозяйство – в 1,5 раза. В экономику страны были вложены инвестиции в размере 180 миллиардов долларов. Ни в одной другой стране за последние десять лет экономика не увеличивалась настолько. Причем, это развитие было достигнуто в условиях свирепствующего глобального экономического кризиса. Были приняты серьезные меры по улучшению социального обеспечения населения, повышены зарплаты, пенсии. Все международные рейтинговые агентства повысили кредитный рейтинг Азербайджана. Наша страна еще более укрепила свое место по конкуретноспособности в мировом масштабе.

За минувший период были расширены реформы в агропромышленном комплексе, реализована многовековая мечта населения, которое стало истинным хозяином земли. В стране сформировался сильный класс предпринимателей. По государственной линии были выделены льготные кредиты в размере миллионов манатов на финансирование инвестиционных проектов субъектов предпринимательства. Сейчас Азербайджан – одна из редких стран, обеспечивающих собственную продовольственную безопасность.

В результате социально-экономической политики, проводимой сегодня в стране, основное внимание уделяется росту ненефтяного сектора, обеспечено диверсифицированное развитие экономики. Президент Ильхам Алиев, объявивший приоритетом усиление туристического сектора, сохраняет в центре внимания комплексное развитие данного сектора. Неслучайно, в последние годы стремительно увеличивается число туристов, посещающих Азербайджан.

Азербайджан своими инициативами и проектами меняет энергетическую карту Европы

В результате успешного претворения в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым энергетической политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня Азербайджан известен в мире как очень надежная страна. Инициативы главы государства, связанные с энергетической политикой, и реализованные проекты, выйдя за региональные рамки, приобрели глобальный масштаб. Было завершено строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, в 2006 году состоялось его открытие. Это усилило приток крупных инвестиций в Азербайджан, которые начали поступать в страну после подписания «Контракта века».

Сейчас Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Это подтверждает и начало реализации Азербайджаном и Турцией в 2012 году проекта TANAP, являющегося одним из крупнейших энергетических проектов мира. А подписанное в 2013 году окончательное инвестиционное решение по «Шахдениз-2» будет служить расширению Южно-Кавказского трубопровода, проходящего по территории Азербайджана и Грузии, придаст импульс строительству Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов. И, наконец, 20 сентября 2014 года произошло еще одно грандиозное событие, которое золотыми буквами вписано в новую историю Азербайджана, - был заложен фундамент «Южного газового коридора», являющегося глобальным энергетическим проектом ХХI века. Разумеется, реализация столь крупных проектов не только способствует росту благосостояния нашего народа, но и превращает Азербайджан в очень важного международного игрока, повышает его авторитет, обеспечивает политические и экономические интересы нашей страны.

Развитие регионов Азербайджана является важной составной частью успешно реализуемой социально-экономической стратегии

Три принятые под руководством Президента Ильхама Алиев государственные программы социально-экономического развития регионов устранили разницу в развитии между регионами и столицей. Выполнение задач, предусмотренных в этих программах, а также в подписанных распоряжениях, связанных с дополнительными мерами по социально-экономическому развитию регионов, придали импульс устойчивому развитию ненефтяного сектора в стране, повышению качества коммунальных услуг и созданию социальной инфраструктуры в регионах, дальнейшему улучшению условий для предпринимательства, открытию новых предприятий и рабочих мест и, в конечном счете, - увеличению занятости населения и снижению уровня бедности. Улучшение социального благосостояния населения, открытие новых производственных участков превратили наши регионы в важную часть общего процесса развития.

Эффективная деятельность главы государства играет важную роль в решении проблем, с которыми сталкиваются граждане Азербайджана. Будучи основным фактором в отношениях Президент-гражданин, это способствует развитию нашей страны, формированию атмосферы доверия в обществе. Эту мысль подтверждает и решимость, продемонстрированная Президентом Ильхамом Алиевым в 2010 году в устранении последствий наводнения в результате разлива Куры, затронувшего 40 районов страны.

Азербайджанская армия сегодня одна из сильнейших в мире

Независимость страны, имеющей профессиональную армию, вечна. С учетом мирового опыта в Азербайджане последовательно принимаются все важные меры по строительству армии. Предпринимаемые под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева с 2003 года шаги по укреплению материально-технической базы Вооруженных сил, способствуют наращиванию мощи нашей армии. Сегодня боеспособность, техническое оснащение Вооруженных сил Азербайджана, уровень подготовки офицерских кадров, морально-психологическое состояние солдат занимают важное место в числе факторов, обеспечивших нашей стране достойное место в мировом сообществе.

В последнее время в Азербайджане производятся современные вооружения и техника, в то же время оборудование, техника, вооружение и боеприпасы, приобретаемые за рубежом, отвечают самым современным стандартам. Приобретены самые современные противовоздушные зенитные установки. Наша армия обеспечена мощнейшими артиллерийскими комплексами. Ракетные системы, обладающие высокой точностью и большой разрушительной силой, боевые и транспортные вертолеты, боевые самолеты, бронетехника, танки - все это составляет сейчас потенциал Азербайджанской армии. Сегодня Азербайджанская армия может уничтожить любой объект в Нагорном Карабахе.

Уничтожение в августе 2014 года вражеской диверсионной группы на линии соприкосновения войск, а спустя несколько месяцев – вертолета врага, вторгшегося в воздушное пространство Азербайджана, отчетливо показало мощь Азербайджанской армии. Было продемонстрировано, что Вооруженные силы Азербайджана многократно превосходят врага по всем параметрам. Так было и в апреле 2016 года. Наша героическая армия доблестно отразила провокации Армении на линии соприкосновения. В результате контроперации Азербайджанская армия очистила от врага часть территорий оккупированных Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов, взяв под контроль большую территорию площадью свыше 2 тысяч гектаров. Таким образом, Азербайджанская армия продемонстрировала врагу свою мощь, вписала славную страницу в нашу историю.

В основе социальной политики Президента Ильхама Алиева находится гражданин Азербайджана

Уже многие годы возрождение социальных сфер в стране, активное инвестирование этих секторов является одним из основных направлений деятельности Президента Ильхама Алиева. Концепцию развития, реализуемую Президентом Ильхамом Алиевым, каждый азербайджанец ощущает на своей жизни. Потому что в центре политики, определенной главой государства, находится гражданин Азербайджана. Благодаря вниманию и заботе Президента появилась современная модель образования Азербайджана, в стране сформировалась новая образовательная концепция. С 2003 года в стране построено более трех тысяч школ, укрепилась материально-техническая база образования. В рамках программы обеспечения общеобразовательных школ информационными и коммуникационными технологиями более четырех тысяч школ были оснащены компьютерным оборудованием.

Значительная работа проведена в Азербайджане и в области усиления научного потенциала. В течение минувших лет укрепление материально-технической базы научных учреждений находилось в сфере внимания Президента Ильхама Алиева. «Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах» внесла значительный вклад в подготовку кадров, необходимых стране. В рамках программы более пяти тысяч юношей и девушек были направлены на учебу в престижные вузы мира.

Наряду с образованием, в стране успешно реализованы реформы в сфере здравоохранения. Исключительную роль сыграли государственные программы по защите здоровья населения и улучшению качества медицинских услуг. Были приняты новые программы по таким важным областям, как сахарный диабет, наследственные болезни крови, развитие службы крови, хроническая почечная недостаточность, туберкулез, инфекционные заболевания. По инициативе Президента Ильхама Алиева было улучшено качество обслуживания в медицинских учреждениях страны. В центре внимания сохранялось обеспечение бесплатными лекарствами малообеспеченных и страдающих тяжелыми заболеваниями людей, привлечение их к лечению. Революционным прорывом в сфере здравоохранения в последние годы стало обеспечение этого сектора самой современной медицинской техникой и оборудованием. В реконструированных благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева учреждениях здравоохранения впервые в регионе были проведены операции на открытом сердце и пересадке печени. Строительство за минувшие годы в регионах сотен медицинских учреждений, лечебно-диагностических центров свидетельствует о развитии системы здравоохранения в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев прославил Азербайджан в мире как спортивную державу

Президент Ильхам Алиев поставил цель превратить Азербайджан в спортивную державу. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Азербайджан уже в международном масштабе известен как спортивная страна. Для достижения этой цели на всей территории республики была создана современная спортивная инфраструктура. Согласно распоряжениям Президента построены новые современные спортивные объекты, а старые спортивные базы, пришедшие в непригодное состояние, отремонтированы и реконструированы. Развитие спортивной инфраструктуры шло не только в столице, но и в регионах нашей республики. В течение минувших лет Олимпийское движение в Азербайджане вступило в новый этап развития, повысился интерес молодежи к олимпийским видам спорта. Об этом свидетельствуют победы, завоеванные нашими спортсменами в последние годы на летних Олимпийских играх. Наши атлеты с каждым разом завоевывают на Олимпийских играх все больше медалей. А на летних Олимпийских играх в Рио в этом году азербайджанские спортсмены добились исторических достижений. Азербайджан, впервые в истории вписавший в свой актив 18 медалей, по количеству наград разделил 14-15 места среди стран-участниц. Азербайджан занял седьмое место среди европейских стран, второе – среди республик СНГ, первое – среди мусульманских стран.

Проведением летом 2015 года в Баку первых Европейских игр Азербайджан вошел в историю как спортивная держава. Это историческое спортивное событие, вызвавшее большой резонанс грандиозностью и высоким уровнем подготовки, еще больше повысило роль нашей страны в мировом масштабе, увеличило поток зарубежных туристов в Азербайджан. Было принято решение о проведении в Азербайджане в 2017 году IV Игр исламской солидарности.

В 2016 году в Баку были проведены очередные в истории нашей независимости престижные соревнования континентального значения. Так, в нашем городе прошли одни из самых престижных соревнований в мире - Гран-при Европы «Формула-1». Азербайджан в очередной раз оказался в центре внимания всего мира.

Среди спортивных соревнований, проведенных в этом году в Баку, необходимо отметить 42-ю Всемирную шахматную олимпиаду. Проведение в Баку Шахматной олимпиады, являющейся самым массовым спортивным соревнованием после летних Олимпийских игр, без всяких сомнений, было обусловлено значением, которое Азербайджан придает спорту. Прошедшие в Азербайджане соревнования вошли в историю шахматных олимпиад как рекордные по количеству участников.

Президент Ильхам Алиев многое сделал для превращения молодежи в ведущую силу общества и решения ее социально-экономических проблем. Создание условий для участия молодежи в государственном строительстве, оказание помощи молодым семьям, решение их социальных проблем, военно-патриотическое воспитание молодежи - одни из основных направлений деятельности главы государства. Эти забота и внимание сформировали у азербайджанской молодежи большую веру в будущее. А это - сильная основа для достижения успехов в будущем.

Мультикультурализм и толерантность подняты в Азербайджане на уровень государственной политики

Уважительное отношение Президента Ильхама Алиева к нашим национально-духовным ценностям, различным религиям и цивилизациям, укрепление в стране сильных толерантных традиций превратили Азербайджан в один из главных центров мультикультурализма, межрелигиозного и межкультурного диалога не только в регионе, но и в мире.

Об этом свидетельствуют проводимые в нашей стране международные мероприятия, форумы по межцивилизационному, межкультурному диалогу, гуманитарные форумы. Сегодня мультикультурализм - это государственная политика и образ жизни в Азербайджане. Это признается уже во всем мире. Азербайджан обладает богатым опытом в реализации важных проектов, направленных на развитие диалога культур, сохранение культурного разнообразия и регулирование межцивилизационных взаимоотношений, проведении представительных форумов. Азербайджанская модель толерантности является самым совершенным образцом в мире. Поэтому неслучайно, что VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН был проведен в Баку.

Как признание высокой толерантности, демонстрируемой азербайджанским народом к представителям других религий и культур, в октябре нашу страну посетил Папа Римский Франциск. Этот исторический визит Папы Римского еще раз продемонстрировал условия, созданные в Азербайджане для различных религиозных общин. В нашей стране никогда не происходило конфликтов, противостояний на религиозной и национальной почве, атмосфера терпимости, толерантности, приверженность мультикультуральным ценностям в Азербайджане сформировали уникальную среду братства и дружбы.

Культурная концепция Президента Ильхама Алиева, которая дополняется проектами Фонда Гейдара Алиева, открыла широкие возможности для популяризации нашей страны в мире. Благодаря этим проектам Азербайджан в настоящее время хорошо знают, азербайджанская культура представляется во многих странах мира, служит популяризации нашей страны. Мугам, являющийся краеугольным камнем нашей музыки, завоевал всемирную славу. Азербайджан, который принимал международный песенный конкурс «Евровидение», вошел в историю евросонга.

У Азербайджана большое и прекрасное будущее

Таким образом, в результате успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева еще больше укрепились основы независимости Азербайджана, возросли ее авторитет и влияние в мире. В основе этой деятельности лежит такой стратегический фактор как привязанность к народу, утверждение в обществе идеи азербайджанства, автором которой был великий лидер Гейдар Алиев. Президент Ильхам Алиев прилагает все усилия для того, чтобы азербайджанцы, проживающие в различных странах, в первую очередь, осознавали и защищали свою национальную самобытность, сохраняли и развивали азербайджанский язык, культуру, прогрессивные традиции, историю. А это - одно из важнейших условий обеспечения культурно-духовного единства наших соотечественников, проживающих во всем мире. Среди факторов, превративших Ильхама Алиева в любимца народа, особое место занимает его уважение и почтение к нашей истории, славному прошлому, государственным атрибутам, являющимся символом нашей независимости. Именно его концепция деятельности в этой области является стратегической линией для консолидации азербайджанцев мира вокруг единой идеи.

Признанная во всем мире успешная модель деятельности Президента Ильхама Алиева, который как выдающийся государственный деятель завоевал большой авторитет на международной арене, привнесла в политическую систему Азербайджана безупречную политическую культуру, стандарт политической нравственности, соответствующей нашей национальной нравственности, образец национальной политической этики. Под руководством Президента Ильхам Алиева сформировалась модель развития, ставшая примером в мире, - модель современного Азербайджанского государства. Работа, проводимая под его руководством, позволяет с полной уверенностью сказать, что будущее нашей страны будет еще более ярким.

Концепция развития, реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, окончательно вошла в жизнь всех азербайджанцев. Потому что в центре определенной им государственной политики стоит лишь одна сила - гражданин Азербайджана. За эти годы Ильхам Алиев своими делами еще раз доказал, что он действительно Президент каждого гражданина Азербайджана. Неслучайно, Ильхам Алиев во время открытия инфраструктурных объектов, новых предприятий, поездок в регионы встречается с представителями общественности и местными жителями, вынужденными переселенцами, лично интересуется их проблемами, мнением. В архиве АЗЕРТАДЖ собрано множество фотографий, отражающих эти встречи, и некоторые из них мы публикуем сегодня вновь.

24 декабря Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву исполняется 55 лет. В поздравительных письмах, адресованных по этому случаю лидерами стран мира главе нашего государства, подчеркиваются всесторонние успехи Азербайджана - повышение благосостояния общества и динамичное развитие экономики, укрепление государственности и повышение авторитета страны в мире. Можно сказать, что во всех многочисленных поздравительных посланиях особо отмечается, что Президент Ильхам Алиев как опытный и дальновидный государственный деятель пользуется большим авторитетом на международной арене, его деятельность направлена на дальнейший успешный прогресс Азербайджана, стремительное развитие общества и укрепление позиций страны на международной арене.