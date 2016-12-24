Информационный портал «Москва-Баку» подготовил сюжет ко дню рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому 24 декабря исполняется 55 лет. В фильме рассказывается о студенческих годах Ильхама Алиева, проведенных в стенах Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В сюжетную основу легли воспоминания бывшего и нынешнего ректоров МГИМО, преподавателей, коллег по институту, студентов будущего Президента Азербайджана. Они делятся впечатлениями от общения с Ильхамом Алиевым на разных этапах его жизни, произносят в адрес юбиляра много искренних и теплых слов.

На экране представлены архивные материалы: молодой студент факультета Международных отношений МГИМО Ильхам Алиев начинает свой путь к вершине власти.

В музее МГИМО хранится артефакт – студенческий билет студента 1977 года Ильхама Алиева - первого президента-выпускника МГИМО, который с гордостью демонстрируют всем посетителям.

Годы, проведенные в Московском государственном институте международных отношений, Ильхам Алиев всегда вспоминает с особой теплотой.

Большое внимание в фильме уделяется также человеческим качествам Ильхама Алиева. Рассказы о встречах с будущим Президентом полны воспоминаний о нем, как о принципиальном, отзывчивом, внимательном человеке, талантливом преподавателе.

Достигнув больших политических высот, Ильхам Алиев никогда не забывал родной вуз. Кстати, его старшая дочь, Лейла, тоже училась в МГИМО, продолжив семейную традицию.

В 2013 году по инициативе Президента Азербайджана в Баку состоялся Первый Форум выпускников МГИМО. «Мы мысленно возвращаемся в те годы, когда учились в МГИМО, вспоминаем с благодарностью наших преподавателей, сокурсников, друзей, какие-то моменты из нашей жизни», - сказал Президент Азербайджана с трибуны Форума.

Первый и единственный в мире выпускник МГИМО, ставший Президентом страны, Ильхам Алиев, получил уникальный опыт учебы и работы в прославленном российском вузе, повлиявшем на его становление как крупной политической фигуры.

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