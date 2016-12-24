24 декабря в Баку при организационной поддержке партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) проходит конференция на тему «Адрес будущего: cтратегия реформ Президента Ильхама Алиева».

В конференции принимают участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, члены партии «Ени Азербайджан», представители общественности.

На конференции выступали заместитель премьер-министра, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы, председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

АЗЕРТАДЖ