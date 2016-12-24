Президент Азербайджана в субботу принимает поздравления по случаю юбилея. Ильхаму Алиеву — 55.

На главный пост страны он заступил 13 лет назад, сменив своего отца — Гейдара Алиева. После этого жители страны доверяли ему руководство республикой ещё дважды. В канун дня его рождения в Москве прошла презентация книги «Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен».

Образованному, интеллигентному, обладателю прекрасного чувства юмора и солнечной улыбки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву — 55.

Ответственность за страну за весь азербайджанский народ легла на плечи Ильхама Алиева довольно рано. Он стал президентом в 42 года и успешно продолжил курс своего отца Гейдара Алиева, которому было суждено поднять страну с колен, сохранить и укрепить независимый Азербайджан. А Ильхам Гейдарович придал развитию ускорение, сделал Азербайджан современным государством с независимой экономикой.

Новый взгляд на все сферы деятельности – это кредо Ильхама Алиева. Баку превратился в суперсовременный город с широкими проспектами и урбанистическими произведениями архитектурной мысли. В Баку и многовековая история, и современность смотрятся гармонично.

Ильхам Алиев ведет независимую внешнюю политику, но не скрывает теплых чувств к России. К русскому языку здесь относятся с любовью и уважением. В стране более трехсот школ, в которых около 90 тысяч учащихся получают образование на русском языке.

И это не случайно, ведь Ильхам Алиев не просто выпускник МГИМО — настоящая гордость альма-матер, пока единственный президент, вышедший из стен этого учебного заведения.

Еще в 2010 году Азербайджан перешел в группу стран с «высоким развитием человеческого развития». Теперь главная цель — успешная реализация амбициозной программы «Азербайджан-2020. Взгляд в будущее». Развитие не только нефтяных секторов экономики и вхождение в число стран с «высоким средним доходом».

«Вести»