Гражданский активист Анаит Синанян: «Из-за Карабаха мы можем потерять Армению»

Нищета, криминал, тотальная ложь с телеэкранов и газет не позволяют армянам, живущим в своей стране, мыслить рационально и трезво.

Их словно зомбировали и заставили не видеть других вариантов разрешения карабахской проблемы, кроме как военным путем.

Об этом сказала в интервью изданию Haqqin.az гражданский активист, представитель армянской диаспоры в США Анаит Синанян, которая недавно также подписала Бакинскую миротворческую платформу.

«А ведь апрельская война показала, к чему могут привести военные действия: из-за Карабаха мы можем потерять саму Армению. Столько молодых людей погибло, и все эти смерти на совести [президента Армении Сержа] Саргсяна», - говорит Анаит Синасян.

Как отмечает издание, Синанян – специалист в области юриспруденции, проживает в Нью-Йорке, летом 2016 года активно участвовала в акциях в защиту прав политзаключенных перед посольством Армении в США.

По словам Анаит, люди открыто говорят, что не признают Саргсяна как президента Армении: «Он преступник, который пока не понес наказания за свои злодеяния, но это лишь вопрос времени. Уверена, что когда-нибудь мы увидим его на виселице, как это случилось с другим преступником – Саддамом Хусейном».

В качестве примера она привела историю женщины из армянского города Гюмри, у которой во время апрельской эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта погиб сын. По словам Анаит, эта женщина открыто говорит, что «ее сына убил не Азербайджан, а Серж Саргсян, потому что это он отправил его на верную смерть».

Президент Армении упорно выступает против разрешения нагорно-карабахского конфликта мирным путем потому, что «набивает на этом собственные карманы, а также потому, что его хозяева не позволяют ему это сделать», отмечает девушка.

Она уточняет, что под «хозяевами» подразумевает Россию. «Саргсян – марионетка в руках руководства РФ, ставленник ФСБ. Кстати, он это особо и не скрывает», - говорит она.

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Несмотря на то, что Анаит Синанян уже более семи лет не живет в Армении, она внимательно следит за событиями на родине. Более того, девушка активно участвует в общественных акциях, касающихся судьбы Армении. В частности, летом Анаит с друзьями участвовала в нескольких пикетах в США в поддержку арестованных политзаключенных из «Сасна црер» с требованием отставки Саргсяна.

О Бакинской платформе мира Анаит, по ее же словам, узнала от друзей в Ереване, изучила текст декларации и поняла, что она направлена на скорейшее достижение мира.

Анаит Синанян отмечает, что среди ее друзей есть как армяне, так и азербайджанцы.

«Муж моей двоюродной сестры – азербайджанец, моя близкая подруга – азербайджанка, и я на своем примере со всей ответственностью могу утверждать, что вражда, о которой так много говорят в Армении, создана искусственно и поддерживается теми, кто испокон веков не хотел воцарения мира на Кавказе», - говорит она.

В середине декабря сообщалось, что молодая писательница, публицист и гражданский активист Лусине Нерсисян из Ханкенди в Нагорном Карабахе также изъявила желание подписать согласованную в Баку «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном».

Также Лусине в беседе с журналистом издания haqqin.az рассказала о ситуации в Нагорном Карабахе, важности развития миротворческого процесса и поддержала Бакинскую миротворческую декларацию. Сразу же после публикации интервью Лусине Нерсисян была задержана спецслужбами Армении, действующими на территории оккупированного Нагорного Карабаха.

1news.az