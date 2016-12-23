ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, применив 60-миллиметровые минометы

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 37 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, используя 60-миллиметровые минометы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Джаферли Газахского района и Агбулаг Товузского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, находящихся на безымянных высотах на территориях Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.