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Политика
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ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, применив 60-миллиметровые минометы 23.12.2016 09:55

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 37   раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, используя 60-миллиметровые минометы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, с позиций,  расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Джаферли Газахского района и Агбулаг Товузского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, находящихся на безымянных высотах на территориях Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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Нищета, криминал, тотальная ложь с телеэкранов и газет не позволяют армянам, живущим в своей стране, мыслить рационально и трезво.
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, применив 60-миллиметровые минометы
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