Огтай Асадов: Азербайджано-турецкая дружба нерушима и вечна

22 декабря председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

Огтай Асадов выразил глубокую признательность председателю парламента братской Турции, посетившему нашу страну для участия в церемонии открытия нового административного здания ТюркПА. Председатель сказал, что ТюркПА и впредь будет осуществлять деятельность, направленную на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими парламентами.

«Такие структуры как Совет сотрудничества тюркоязычных стран, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия служат объединению тюркского мира. Мы верим, что ТюркПА в будущем станет влиятельной структурой, охватывающей и другие тюркоязычные государства. Усиление связей этой организации с другими международными структурами считаем заслуживающим одобрения», - отметил Огтай Асадов.

Говоря во время беседы об азербайджано-турецких отношениях, председатель Милли Меджлиса подчеркнул, что наша дружба нерушима и вечна. Осудив вероломные террористические акты, направленные на нарушение стабильности в Турции, он сказал, что азербайджанцы с глубокой скорбью восприняли сообщения о гибели сотрудников полиции и гражданских лиц, от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразил глубокие соболезнования турецкому народу. Он отметил, что наши народы веками были вместе, делили горе друг друга. Вместе эти две страны оказывают также позитивное влияние и на сотрудничество тюркоязычных государств.

На встрече была высоко оценена роль глав государств в повышении сотрудничества двух стран на уровень стратегического партнерства. Отмечалось, что наши парламенты также продолжают вносить вклад в развитие связей. В законодательных органах двух стран действуют группы дружбы. Взаимные визиты, встречи во влиятельных международных структурах еще более углубляют наши отношения.

Говоря о нагорно-карабахской проблеме, председатель подчеркнул, что в апреле этого года агрессорская Армения увидела, на что способен Азербайджан. «Но мы – сторонники мирного урегулирования проблемы. Верим, что рано или поздно этот вопрос найдет свой справедливый логический исход», - подчеркнул председатель.

Председатель Великого Национального Собрания Турции Исмаил Кахраман сказал, что удовлетворен визитом в нашу страну, участием в церемонии открытия нового административного здания ТюркПА. Он выразил признательность Президенту Азербайджана и Азербайджанскому государству за заботу и поддержку ТюркПА. Гость выразил уверенность в том, что в будущем ТюркПА будет вносить достойный вклад в дело доведения правого голоса тюркоязычных стран до мировой общественности.

Коснувшись турецко-азербайджанских отношений, Исмаил Кахраман сказал, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, и его страна постоянно ощущают взаимную поддержку с азербайджанской стороны. Говоря о ситуации в регионе, гость подчеркнул, что силы, стоящие за террористическими актами в Турции, не добьются своих целей.

В ходе беседы гость подчеркнул, что наши отношения находятся на высоком уровне во всех сферах жизни. Он отметил, что искренние отношения между главами наших государств позитивно сказываются и на экономических связях. Сегодня в Турции предпринимаются необходимые шаги для реализации инфраструктурных проектов, которые соединят Европу с Азией. Такие нефте- и газопроводы как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, прокладка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс еще более повысили авторитет наших стран в регионе. Реализация же в будущем таких газовых проектов как TANAP и TAP послужит благополучию наших народов. Безусловно, наши успехи беспокоят недоброжелателей. Несмотря на все это, Азербайджан и Турция уверенно шагают к общим целям.

Исмаил Кахраман сказал, что Турция всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе, выразил уверенность в скорейшем решении проблемы.

АЗЕРТАДЖ