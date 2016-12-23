В прифронтовой зоне сдан в эксплуатацию новый военный городок – ФОТО

В прифронтовой зоне состоялось открытие очередного нового военного городка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, руководство Министерства обороны ознакомилось со штабом, боксами для хранения боевой техники, солдатскими казармами, столовой, котельно-прачечным комплексом, продовольственным складом, медпунктом и другими объектами на территории военного городка, расположенного в прифронтовой зоне.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, выступив перед личным составом, рассказал об успехах, достигнутых в результате высокого внимания, уделяемого Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым военному строительству, довел до сведения информацию о проделанных работах в направлении повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и укрепления материально-технической базы.

После торжественного прохождения личного состава перед трибуной руководство Министерства обороны пообедало вместе с военнослужащими.

Министр встретился с гражданским персоналом, работающим в воинской части, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с обеспечением личного состава.

Эльшан Рустамов, Э.Т.