Военный союзник Армении - Иран - предлагает мирный путь нагорно-карабахского урегулирования - Мубариз Ахмедоглу

После президентских выборов Хасан Роухани продемонстрировал иную позицию в региональных процессах, уверен директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Распространилась даже информация, что он дал указания Сержу Саргсяну, который присутствовал на церемонии его инаугурации, по скорейшему урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Позиция по нагорно-карабахскому конфликту, озвученная Х.Рухани в ходе его визита в Азербайджан, также показала ее полное отличие от позиции экс-президента Ирана М.Ахмадинежада», - указывает эксперт.

По его словам, во время второго визита в Азербайджан он пообещал оказать военную помощь Азербайджану в случае активизации нагорно-карабахского конфликта.

«Во время четырехдневных апрельских событий мы увидели от команды Роухани совершенно другую позицию. Несомненно, апрельские бои были провокацией Армении. После прихода к власти С.Саргсяна Армения, взяв дополнительно в долг четыре миллиарда долларов, сохраняет свои войска на оккупированных азербайджанских землях. В дополнительных доказательствах нет необходимости. Во время четырехдневных апрельских боев Армения подвергла артиллерийскому обстрелу территорию Ирана. Иран никак на это не отреагировал. Молчание на эту тему во время обстрела территории Ирана и нынешнего визита Роухани в Армению является показателем того, что ни возраст, ни занимаемый пост, ни Ислам не являются в Иране препятствием для лжи. Обстрел Арменией иранской территории также мог быть провокацией, подготовленной этими двумя странами против Азербайджана. Распространение верной первичной информации иранскими военными, служащими на этой территории, предотвратило провокацию, подготовленную высшим руководством двух стран. Основание утверждать это дает характер военных отношений между Ираном и Арменией», - указывает эксперт.

Он напомнил, что Х.Роухани заявил в Армении о возможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта только мирным путем.

«По его словам, этот конфликт не имеет военного пути решения. Эта позиция отражена также в совместном заявлении, подписанном президентами.

Эта позиция Роухани не соответствует серьезному главе государства хотя бы с 3-х точек зрения:

I. В преддверии визита президента Ирана в Армению возник очень позитивный фон для справедливого и логического заявления по нагорно-карабахскому конфликту:

I. За день до визита Роухани в Армению Иран подписал в Москве с Россией и Турцией документ по решению сирийской проблемы. Все три государства представили принципы территориальной целостности и государственного суверенитета самыми приоритетными в урегулировании сирийского конфликта и закрепили эту позицию своими подписями.

Все три государства считают себя региональными странами в контексте сирийского конфликта и отдаляют страны вне региона от урегулирования этого конфликта. Будучи в Армении, Роухани мог бы отнести эту позицию Ирана и к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Большая часть команды Роухани – люди, получившие образование на Западе и считать их необразованными. Поэтому сделанные в Ереване президентом Ирана высказывания по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта означают приветствие желаний Армении.

II. Когда армянский президент приехал в Иран, на этом фоне замминистра обороны России Николай Панков распространил достойное внимания заявление, направленное против интересов армянской пропаганды с призмы конфликта в Нагорном Карабахе: «Создание объединенной группировки войск между РФ и Арменией не увеличит количество российских военных в этой стране», - отметил он.

По мнению М.Ахмедоглу, неслучайно, что президент Ирана не использовал такой выгодный фон в связи с карабахским конфликтом.

«Иран не заинтересован в урегулировании этого конфликта, потому что его урегулирование отвечает интересам Азербайджана. Точно так же Иран не обладает достаточными силами для того, чтобы использовать вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе против Азербайджана. Поэтому Иран, единственный сосед региона нагорно-карабахского конфликта, старается отложить этот конфликт до лучших времен для себя. Но Ирану следует учесть, что примерно так же могут рассчитывать свои планы и Россия и США», - сказал он.

II. Х.Рухани дал Армении новые надежды в ходе своего визита. Якобы газовые и транспортные проекты все-таки заработают, и Армения станет транзитной страной. Даже Туркменистан будет якобы передавать свой газ в Армению, и далее - на другие рынки, причем это предположение Роухани озвучил лично. Между Туркменистаном и Ираном есть серьезное взаимное недовольство в газовой сфере. Туркменистан из года в год снижает объемы продаваемого Ирану газа, потому что Ирану нечем за него платить. А те товары, что предлагаются на бартер, Туркменистану уже не нужны. Возможно, чтобы обмануть Азербайджан, Иран будет передавать армянам свой газ под видом туркменского.

В любом случае, налицо то, что Иран снова вынашивает очередные антиазербайджанские идеи. Если Иран хочет играть роль транзитера между Туркменистаном и Арменией, то было бы неплохо реализовать и один исторический аспект.

Накануне визита Хасана Роухани в Армению состоялось открытие барельефа, посвященного академику Борису Пиотровскому в здании, где он жил в Ереване. В советское время Пиотровский «доказал» принадлежность части территории Ирана армянам. Продолжая тему, отметим, что затем эти «научные исследования» Ереван представил Ватикану, предъявляя претензии на большую территорию на севере Ирана. Сначала Ватикан заинтересовался, даже были отправлены некие экспедиции в Иран. Но затем по неизвестным нам причинам Ватикан заморозил свою активность в этом вопросе.

В советское время такая же экспедиция, работая на территории Туркменистана, доказала, что территории Ирана вблизи Туркменистана принадлежат туркменам. Таким образом, отдав часть северных территорий Туркменистану, а другую часть – Армении, Иран может сделать две свои соседние страны приграничными. Ненависть Ирана к Азербайджану вынудит его и на этот шаг.

«Суть других экономических идей, прозвучавших на встрече президентов и бизнес-форуме, состоит только в том, чтобы воодушевить Армению.

III. Иран заявляет о мирном пути в нагорно-карабахском урегулировании. А в реальности же открыто оказывает Армении военную помощь:

Иран напрямую вооружал Армению в активный период нагорно-карабахского конфликта, а также косвенно оказывал всякую военную помощь. Об этом неоднократно заявляли официальные лица Армении. Некоторые официальные лица Ирана также признавали это. На эту тему есть мнения бывшего посла Ирана в Армении Фархада Колейни, а также других иранских экспертов.

II. Гибель 10 высокопоставленных военнослужащих Ирана в катастрофе авиалайнера, следовавшего по маршруту Тегеран-Ереван, в 2009 году раскрыла невероятно серьезное военное сотрудничество между Ираном и Арменией. Военные специалисты Ирана должны были установить в Армении и оккупированном Кяльбаджаре системы ПВО. Этому помешала авиакатастрофа.

III. Военно-промышленные структуры Ирана, в том числе «ETKA», подписали соглашение с министерством обороны Армении. Их деятельность продолжается и сейчас. Иран по очень низким ценам, а, может быть, и бесплатно, обеспечивает армянскую армию в Нагорном Карабахе консервами, обувью и одеждой. Армянская армия, тратя на невоенное оснащение меньше средств, направляет оставшиеся деньги на закупку военной продукции.

IV. После назначения Вигена Саркисяна главой минобороны Армении, заместитель министра обороны Ирана, бригадный генерал Насрулла Калантари отправился в Ереван, чтобы поздравить его лично. Россия и страны Запада не сделали таких теплых шагов в отношении В.Саркисяна», - отмечает эксперт.

Эксперт указывает, что все написанное наглядно показывает суть позиции Ирана по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Армяне понимают позицию Ирана так, что нагорно-карабахский конфликт не нужно решать. Возможно, Иран получает удовольствие от страданий Азербайджана.

«Пределы отношений, экономических связей Ирана и Армении очевидны. Все ресурсы налицо. Из-за небольших базовых параметров Армении экономические связи не могут быть выражены в больших цифрах. Экономические связи между Азербайджаном и Израилем охватывают всего две сферы, однако исчисляются миллиардами. Для диверсификации экономических связей между Азербайджаном и Израилем есть безграничное число ресурсов», - отмечает он.

А.А.