Арье Гут: «Национализм, антисемитизм и возвеличивание фашистов - неотъемлемая часть государственной политики Армении» - ФОТО

Благодаря успешным геополитическим и геоэкономическим инициативам Азербайджан стал самым мощным государством и лидером региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос в этом стратегическом регионе мира, каким является Южный Кавказ.

Об этом в интервью передаче «Прямой эфир» израильского интернет-канала «Illand TV» заявил глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

«В многовекторной внешней политике Азербайджана особое место есть и у Государства Израиль. Недавний первый исторический официальный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан еще раз подтвердил, что, без всякого сомнения, отношения Израиля и Азербайджана носят характер стратегического партнерства», - подчеркнул он.

По мнению А.Гута, Израиль всегда с большим вниманием и теплотой относился к Азербайджану.

«В этой стране никогда не было, и нет никакого антисемитизма, также официальный Баку неоднократно осуждал и осуждает любые проявления антисемитизма в других странах. Не случайно, начиная свой государственный визит в Азербайджан, глава израильского правительства высоко оценил фактор мультикультурализма и толерантности в Азербайджане, где уделяют особое внимание и проявляют большую заботу о еврейской общине. В свою очередь Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что евреи Азербайджана играют важную и неоценимую роль в общественно-политической жизни республики, а также в популяризации Азербайджана в мире», – отметил А.Гут.

Он констатировал понятность того, что подобные искренние и теплые отношения Израиля и Азербайджана не могут не вызывать раздражения у соседней Армении. «После апрельских событий 2016 года мы реально наблюдаем антиизраильскую истерию в Армении, даже в Израиле армянская община проводила митинги протеста против азербайджано-израильского партнерства. Относительно критики Армении я бы сказал, что Азербайджан и Израиль сами выбирают себе друзей и партнеров, и именно эти страны сами определяют уровень стратегического сотрудничества в военно-технической области, и ни у кого нет права вмешиваться в это. Азербайджан же не спрашивает о том, что на территории Армении делает военная база третьего государства и какую военную помощь оказывает эта страна Республике Армения», – отметил эксперт.

В ходе программы было отмечено, что армянский сайт Armenian Report в открытую пропагандирует антисемитизм и антиизраилизм, и даже призывает к уничтожению Государства Израиль. В частности, сайт пишет: «Нам необходимо еще более тесно сотрудничать с Ираном, с арабскими военизированными группировками и организациями, которые настроены решительно против Израиля. Для этого правительству Армении следует активно привлекать проживающих на Ближнем Востоке армян, имеющих тесные связи с Хизболлой, «Исламским джихадом», ХАМАС, особенно с «Бригадами Изаддина аль-Касама». Нашим диаспорским организациям на Ближнем Востоке необходимо приступить к финансированию этих организаций, обещающих уничтожить Израиль».

По мнению А.Гута, неудивительно, что страна, превратившая антисемитизм и фашизм в часть своей национальной идеологии, будет поддерживать такие террористические течения как Хизболлах и ХАМАС. «Мы прекрасно помним, как армянская террористическая организация АСАЛА тесно сотрудничала с ливанской террористической организацией «Хизболлах». В декабре 2013 года Центральное разведывательное управление США, действуя в рамках Закона о свободе информации, рассекретило свой доклад от 1984 года об армянских террористических группах. В данном докладе было изложено о представлении организации АСАЛА, как террористической угрозе для интересов США. И хотя было отмечено, что большинство нападений АСАЛА осуществлялось против турецких дипломатов, несколько объектов Западной Европы и США также были поражены. К тому же американская разведка была встревожена заметной активизацией контактов с Ливией, Сирией и террористической организацией «Хизболлах» в последние годы. В данном докладе также была отражена политика двойных стандартов стран Западной Европы, поскольку «некоторые западноевропейские страны достигли договоренности с АСАЛА, давая свободу террористам по преследованию турецких целей в обмен на обещания не нападать на коренных граждан этих стран». Всего же, по утверждению американской разведки, в результате террористической деятельности ASALA и JCAG с 1975 года было убито 50 официальных лиц и граждан Турции, было произведено более 200 взрывов», – подчеркнул А.Гут.

В продолжение интервью эксперт отметил, что в стране, где антисемитизм и фашизм стали государственной идеологией, в стране, которая занимает первое место по антисемитизму на постсоветском пространстве, призывы к уничтожению Государства Израиль можно считать частью национальной политики. «Все прекрасно осведомлены, что Армения – самая моноэтническая страна, где шовинизм, национализм, возвеличивание фашистов и антисемитов стало неотъемлемой частью государственной политики режима Саргсяна. Стоит подчеркнуть, что культ этих кровожадных фашистов и антисемитов поддерживается не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, а точнее криминальное террористическое руководство современной Республики Армения. Тот факт, что в церемонии открытия памятника фашисту и антисемиту генералу Гарегину Нжде участвовали президент Армении Серж Саргсян и министр обороны Сейран Оганян еще раз подтверждает, что они считают себя настоящими и подлинными наследниками армянского фашиста и антисемита Нжде. История и еврейский народ никогда не забудут жестокость созданного, в том числе и самим фашистом Нжде, 20-тысячного армянского легиона во время Второй мировой войны. Есть исторические факты, которые подтверждены архивными документами. Целью армянского легиона во главе с генералом Нжде было совершение облав и уничтожение евреев и других «неугодных» для немецкой армии. Именно благодаря армянскому легиону Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью «очищены» от евреев. Разве после этого мы можем равнодушно смотреть на то, как в современной Армении возвеличивают армянского фашиста и антисемита в ранг национального героя, и после этого армяне учат нас, израильтян, совести, морали и справедливости. И после этого некоторые «еврейские» лидеры Армении будут доказывать мне, что в Армении нет антисемитизма и ненависти к евреям и израильтянам?!», – недоумевает А.Гут.

По его словам, в отличие от Армении, мультикультурализм и толерантность стали образом жизни азербайджанского общества. «Ни одна страна на пространстве Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Израилем, как Азербайджанская Республика. Вне всякого сомнения, отношения Израиля и Азербайджана носят характер стратегического партнерства. Израиль всегда с большим вниманием и теплотой относился к Азербайджану. Израиль неоднократно заявлял о своем уважении и поддержке территориальной целостности Азербайджана. Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти в мире.

В свою очередь, Азербайджан нуждается в современных израильских высоких технологиях в сельском хозяйстве, военной промышленности, телекоммуникациях, и этот список можно продолжить. В то же время, наши страны продвигают образовательные, гуманитарные и культурные проекты», – отметил А.Гут.

По его словам, Израиль высоко ценит роль руководства современного Азербайджана в теплом и искреннем отношении к 20-тысячной еврейской общине. «В результате кровавой армянской агрессии 20% территории Азербайджана оккупировано Арменией, и каждый 7-й житель в стране является беженцем. Азербайджан является образцом межцивилизационного диалога. Я не устаю каждый раз повторять: покажите мне еще одну страну - мусульманскую или христианскую, где под патронажем Президента были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Азербайджан – уникальная страна, которая на государственном уровне всесторонне поддерживает развитие идей толерантности и мультикультурализма реальными делами. Думаю, другой такой страны вы просто не найдете», – резюмировал эксперт Арье Гут.

Ялчин Алиев