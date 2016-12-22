Халаф Халафов: Азербайджан уверен, что Турция достойно преодолеет выпавшие на ее долю испытания

Азербайджан с большой обеспокоенностью следит за происходящими в последнее время в Турции событиями, нацеленными на нарушение стабильности во внутренней и внешней политике этой страны.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, об этом было заявлено на состоявшемся в четверг в Баку очередном раунде азербайджано-турецких политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств, на котором Азербайджан представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, а Турцию – заместитель главы МИД Умит Ялчын.

На встрече было выражено осуждение всех форм и проявлений терроризма. Подчеркивалось, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию, находится рядом с ней, выражена уверенность в том, что турецкий народ в скором времени преодолеет трудности и достойно справится с этим испытанием истории.

Дипломаты, выразив удовлетворение высоким уровнем азербайджано-турецких отношений, отметили также, что отвечающие интересам двух стран связи между Баку и Анкарой успешно реализуются не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций. Также было выражено удовлетворение сотрудничеством в трехсторонних форматах Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Туркменистан, подчеркивалось, что подобные форматы вносят важный вклад в развитие регионального сотрудничества.

Было уделено внимание вопросу повышения совместных усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Также стороны обсудили проблемы Ближнего Востока, вопросы борьбы с международным терроризмом, урегулирования региональных конфликтов и т.д.

Ялчин Алиев, Э.Т.