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Политика

В Лос-Анджелесе выпустили сборник DVD-дисков с документальными фильмами об Азербайджане – ФОТО – ВИДЕО 22.12.2016 11:34

Сборник DVD-дисков с документальными фильмами об Азербайджане выпущен в Лос-Анджелесе по инициативе действующего в этом городе Генконсульства Азербайджана.

По сообщению Генконсульства, в сборник под названием «Жемчужины Азербайджана» вошли 5 документальных фильмов. Съемка и производство фильмов выполнены действующей в Лос-Анджелесе телерадиокомпанией ECONEWS.

Отметим, что номинированная ранее трижды на премию Emmi компания ECONEWS известна в производстве теле- и радиопрограмм об окружающей среде и туризме в США.

В фильмах, вошедших в сборник, повествуется о богатой культуре, истории, природе, туристическом потенциале и географическом положении Азербайджана, о царящих в республике традициях мультикультурализма и религиозной терпимости, мирном сосуществовании в стране мусульман, иудеев, христиан и представителей других конфессий.

Фильмы с их профессиональной постановкой и яркими кадрами нацелены на пробуждение у американского зрителя большого интереса и симпатии к Азербайджану. Предполагается широкое распространение этих сборников в США.

Для съемок этих фильмов съемочная группа компании ECONEWS во главе с ее руководителем Ненси Перлман побывала в Баку и других уголках Азербайджана.

Указанные фильмы продемонстрированы на 50 телеканалах в 21 штате США, включая Калифорнию.

С полными версиями фильмов можно ознакомиться посредством следующих ссылок:

Azerbaijan: Land of Hope & Inspiration 

Baku: Jewel of the Caspian

Christian & Muslim Villages of Azerbaijan

Jews of Azerbaijan: A Model for Muslim-Jewish Coexistence

Cultural & Natural History of Azerbaijan

Ялчин Алиев, Э.Т.

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