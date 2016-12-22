Артур Раси-заде встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции

22 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, отметив, что на нынешнем этапе исторические дружественные связи между Азербайджаном и Турцией получили дальнейшее развитие, премьер-министр Артур Раси-заде сказал, что азербайджанский народ глубоко потрясен совершенными в последнее время в братской стране беспощадными террористическими актами. Подчеркнув, что азербайджанская сторона и впредь будет предпринимать необходимые шаги для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, премьер-министр выразил удовлетворение высоким уровнем отношений в политической, экономической, гуманитарной, военной сферах. Констатировав, что две братские страны обладают большим экономическим потенциалом, Артур Раси-заде отметил, что успешная реализация глобальных энергетических и транспортных проектов, а также эффективное взаимодействие в ненефтяном секторе ведутся в соответствии с интересами наших народов.

Расценив открытие в Баку штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) как важное событие исторического значения, председатель Великого Национального Собрания Турции Исмаил Кахраман сказал: «Наши страны намерены продолжать взаимодействие во всех областях, братские Азербайджан и Турция и впредь всегда будут оказывать друг другу всестороннюю поддержку».

Во время беседы был затронут армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Исмаил Кахраман вновь заявил, что Турция не сделает никаких шагов, противоречащих интересам Азербайджана, и до конца будет поддерживать справедливое урегулирование нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права, на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями, касающийся двусторонних отношений на фоне глобальных процессов.

АЗЕРТАДЖ